PIRATA DE CULIACÁN

"Te dije que te calmaras, pero nunca hiciste caso"

El promotor musical era muy cercano a él, por lo que le dedicó dos publicaciones en su cuenta de Instagram

REDACCIÓN 20/12/2017 01:32 p.m.

"Te dije que te calmaras, pero nunca hiciste caso": Beto Sierra a El Pirata de Culiacán (Foto tomada de Instagram)

Beto Sierra, promotor musical, fue una de las personas más cercana a Juan Luis Laguna Rosales, mejor conocido en las redes sociales como "El Pirata de Culiacán".

Por ello, tras el asesinato del joven sinaloense, el promotor realizó dos publicaciones relacionadas con Laguna Rosales.

La primera es una foto de Sierra con "El Pirata de Culiacán", ambos arriba de un automóvil, y con la imagen un mensaje.

En la publicación señala que Juan Luis vivió la vida muy rápido a sus 17 años, tanto que él le dijo más de una vez que se calmara.

Te dije que te calmarás, que dejarás el alcohol [...] pero nunca hiciste caso y no te juzgo, sólo tú sabes lo que hacías.

Sierra aseguró que Laguna Rosales era buena persona y quienes lo conocieron lo sabía.

Finalmente, escribió "Dios te tenga en su gloria".

En otra publicación comparte un video con "El Pirata de Culiacán", igual, arriba de un automóvil.

Junto al video escribió: "Que fácil es juzgar a las personas y verdad me da tristeza hasta coraje leer algunos comentarios de la foto anterior de gente pen&@?$#%* por no decirles más feo que expresa gusto por la muerte del pirata de Culiacán, haya llevado el tipo de vida que haya llevado debemos valorar la vida de cualquier persona y no juzgar tan cruelmente".

"En lo personal que tuve el gusto de convivir con el algunas ocasiones les puedo decir que era un muchacho de buenos sentimientos y alegre".

"Cabe recalcar a quienes me atacan por la amistad y la convivencia que tuvimos siempre fue sana jamás anduvimos tomando mucho menos induciéndolo al mal camino, en cambio en ocasiones traté se aconsejarlo aprovechará su fama para hacer algo bueno y no viviera la vida tan acelerada, él me decía que si quería cambiar pero para el fin de semana no faltaba la mala influencia que lo hacía caer al vicio. Descanse en paz Pirata de Culiacán".

rgg

LEA TAMBIEN Pirata de Culiacán: una vida de abandono, nadie reclamó su cuerpo El fiscal de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, aseguró que Juan Luis Laguna Rosales, conocido popularmente como "El Pirata de Culiacán" ofendía a varias personas

LEA TAMBIEN Las bellas amigas del "Pirata de Culiacán" Los álbums fotográficos de Laguna Rosales en redes sociales estaban llenos de bellas mujeres, que en algunos casos eran famosas, youtubers o cantantes