Ya no verémos a Piper en "Orange Is The New Black", Taylor Schilling abandona la producción

REDACCIÓN 04/08/2018 03:02 p.m.

"Oranges Is The New Black", una de las producciones de Netflix más exitosas, está a punto de sufrir una gran pérdida, la actriz Taylor Schilling, quien interpreta a Piper Chapman está lista para abandonar las prisiones y dejar el uniforme naranja a un lado.

De acuerdo con Lifeboxset, no es fácil mantener a un personaje por tantos años, y Taylor lleva interpretante a Piper durante casi 7 años, por lo que en plena filmación de la nueva temporada, la actriz ha tomado la decisión de abandonar la serie después de la séptima temporada.

Every sentence is a story. Una publicación compartida de Orange is the New Black (@oitnb) el 17 Jul, 2018 a las 9:07 PDT

¿Cuál será el destino de Piper? Tendremos que esperar a verlo, pues como ya sabemos las salidas de Litchfield nunca son fáciles.

Esto es lo que dijo la actriz durante la entrevista donde dió a conocer la noticia de su despedida del show:

"Ciertamente es el final de una era. Orange ha sido un gran capítulo en mi vida, personal y profesionalmente. Estoy muy agradecida de haber podido interpretar a Piper. Estoy emocionado de dejar ir a Piper y dejarla descansar maravillosamente, estoy segura de que Jenji [Kohan, creadora] lo hará, y la dejará vivir en su propio mundo cuando llegue ese momento. Y también, sólo yo, como actriz, preparándome para despedirme de un papel con el que he vivido durante seis años. Es muy conmovedor. Es un momento muy conmovedor porque no hemos terminado. Estoy a punto de regresar y rodar la séptima temporada. Entonces es un momento muy surrealista ".

