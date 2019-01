Prepara tus maletas, Guillermo Del Toro lanza convocatoria para que trabajes con él en "Pinocho"

El ganador del Oscar, Guillermo del Toro dirigirá y producirá la versión musical de Pinocchio, novela escrita por Carlo Collodi en 1883.

De acuerdo a Expansión, se trata de un trabajo colaborativo de Guillermo Del Toro, The Jim Henson Company y ShadowMachine, que estará a cargo de la productora Wooden Boy Productions LLC, la cual ya busca talento para crear la película de la marioneta.

Asimismo, el ilustrador estadounidense reconocido por la película The Shape of Water, Guy Davis será uno de los diseñadores de la coproducción original de Netflix, quien publicó a través de su cuenta de Twitter la convocatoria para atraer talento.

Así que si te interesa te compartimos lo que debes saber para postularte.

1.- Ir a la sección trabajos y seleccionar el puesto en el que estás interesado e ingresar tu nombre y dirección de correo electrónico en el formulario que aparece. Después de haber hecho eso recibirás un correo electrónico de confirmación de que recibieron tu solicitud.

Job listing: Guillermo del Toro's upcoming PINOCCHIO is currently accepting job applications for Storyboard Artist via the link below. For all submissions please follow the job application process listed: https://t.co/r7UuaTshzM