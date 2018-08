La cantante Pink es hospitalizada de emergencia por un mortal virus

Este lunes, la cantante Pink fue internada de emergencia en un hospital en Sydney por un virus mortal que la obligó a posponer un segundo concierto en la ciudad, dijo la promotora de la estrella pop.

De acuerdo con La Verdad, el primer concierto de su gira mundial Beautiful Trauma en Sydney estaba previsto para el viernes pasado, pero la cantante lo tuvo que cancelar por órdenes médicas.

El sábado por la noche tuvo que esforzarse para terminar su actuación.

La promotora Live Nation tuiteó que Pink ingresó a un hospital el domingo con deshidratación y luego fue dada de alta, pero volvió a ser admitida y le diagnosticaron un virus gástrico horas antes de su concierto del lunes.

"Pink pasará la noche en el hospital, siguiendo su tratamiento y recuperación", dice el tuit.

Hi my Sydney friends. It is with great frustration that I bring you this news:( Friday´s show will be postponed. I was hoping a couple of days of rest would help me kick this sick, but not at the speed I was hoping for. I appreciate your well wishes and understanding + I´m sorry.