"Sáquenme de este fuego", la escalofriante respuesta de Nico Hulkenberg tras sufrir accidente en la Fórmula 1 (VIDEO)

REDACCIÓN 27/11/2018 09:39 a.m.

El piloto alemán Nico Hulkenberg volcó y estalló en llamas luego de una colisión con el francés Romain Grosjean en la primera vuelta del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, celebrado en los Emiratos Árabes Unidos.

That clip on Nico Hulkenberg is a move from Fast and Furious ????#AbuDhabiGP ???? #F1 pic.twitter.com/Tabn0PfxOy