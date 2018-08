Piden a PGR abrir informes sobre homicidio de Colosio

REDACCIÓN 19/08/2018 10:29 a.m.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) a buscar y, en su caso, dar a conocer los informes sobre las investigaciones del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, generados durante la gestión del procurador Diego Valadés Ríos.

Al presentar el asunto ante el pleno, el comisionado Carlos Bonnin Erales afirmó que saber la verdad es un derecho imprescriptible e irrenunciable, no sólo de las víctimas y sus familiares, sino también de la sociedad.

Como sociedad democrática, contar con la información pública es indispensable para participar con conciencia de causa, para realizar un escrutinio público de la narrativa oficial y para generar una memoria colectiva basada en hechos y razonamientos expresados bajo el valor de la verdad", subrayó en un comunicado del INAI.

Señaló que la PGR sólo proporcionó las ligas electrónicas del "Informe de la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta" al particular que solicitó la información, por lo que éste se inconformó con la respuesta e interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información entregada no correspondía con lo requerido.

En alegatos, el sujeto obligado remitió al particular un alcance a la respuesta inicial, mediante el cual señaló que la averiguación previa del homicidio no contiene ningún informe del procurador en funciones. Dicha inexistencia fue confirmada por su Comité de Transparencia.

La ponencia del comisionado Bonnin Erales advirtió que el sujeto obligado únicamente realizó la búsqueda en el expediente de la averiguación previa del caso, y bajo el criterio restrictivo de informes rendidos por el entonces procurador, y no así de aquellos generados bajo su gestión, que es la pretensión del particular, por lo que no se tiene certeza de que se haya realizado una búsqueda exhaustiva.

La procuraduría turnó la solicitud sólo a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), omitiendo otras unidades competentes como la Coordinación General de Servicios Periciales y la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas.

Con base en los argumentos presentados, se observó que la búsqueda de la información no se llevó a cabo con un criterio amplio y la exhaustividad que establece la Ley en la materia.

Por ello, el pleno del INAI determinó revocar la respuesta de la PGR y le instruyó realizar una nueva búsqueda, con un criterio amplio, en todas las unidades administrativas competentes, a efecto de localizar los documentos fuente sobre los informes de las investigaciones del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

