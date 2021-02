Piden 'discotequeros' retenes militares en Cuernavaca

Cuernavaca, Morelos. Tras los ataques a balazos registrados en plazas, discotecas y centros nocturnos de Morelos, el presidente de la Asociación de Discotecas y Centros Nocturnos (Adice), Andrés Remis Martínez, pidió que el Ejército Mexicano y la Policía Federal instalen retenes para ubicar a personas armadas.

Cuestionado sobre la propuesta del Legislativo estatal de ordenar la instalación de arcos detectores de metal en los centros nocturnos con el fin de evitar que personas armadas ingresen a los bares y discotecas, Remis Martínez dijo que esta medida fue adoptada por los empresarios del ramo desde hace varios años.

Incluso dijo que las armas de fuego no se teletransportan de las fábricas a los antros, por lo que pidió que mejor se aseguren las armas que circulan en la vía pública.

“Nosotros tenemos más de 40 años trabajándolos (los arcos detectores de metal), que sea ahorita una nota mediática de los diputados, nosotros en Adice tenemos muchos años trabajándolo”, dijo.

“Que se sienten (los diputados) con nosotros, que vean realmente la problemática y que le entren, o sea, como dicen ‘¿por qué hay armas en los antros?’, ¿qué, se teletransportan de la fábrica a los antros? O sea la gente está circulando armada en la ciudad, necesitamos retenes, necesitamos Policía Federal, necesitamos Ejército, eso es lo que necesitamos, no estupideces de arcos metálicos, que existen desde hace años”, expresó.

Propuesta por la legisladora Beatriz Vícera Alatriste, el congreso de Morelos aprobó una iniciativa que obliga a los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas para ingerir en el sitio dispositivos detectores de metales.

La medida fue impulsada tras un homicidio registrado en el interior del Bar Attico, en Cuernavaca, donde un cliente fue asesinado a balazos por un sujeto que agredía a una mujer.

Apenas el 29 de abril un comando disparó desde la calle contra bares instalados en Plaza Marina, en la Avenida Río Mayo, una de las zonas comerciales de mayor crecimiento en los últimos años.

El ataque dejó como saldo 12 personas heridas y cuantiosos daños materiales en la plaza que permaneció cerrada casi un mes.

En esta plaza se han registrado otros ataques a balazos.

“No es Plaza Marina nada más, es la ciudad, es la ciudad en general, o sea cuando hay permisividad para que la gente circule armada ya estamos mal, yo recuerdo cuando estaban los retenes del Ejército atrás del Palacio de Cortés (en el Centro de Cuernavaca), en una noche a mí me pararon dos veces, y en lugar de tomarlo a mal yo lo agradecía.

“Lo agradecía porque sabía que mis hijos iban a estar seguros, sabía que los jóvenes iban a estar seguros, sabía que yo iba a estar seguro, o sea, no sé por qué no se ha tomado esta decisión, o sea, ahorita es muy claro que la gente está armada. Tenemos siete, ocho entradas, bueno creo que son 13 entradas a la ciudad, no es tanto problema que se ponga ahí el Ejército a checar”, dijo el empresario.