Cliente pide uber y el conductor llega ebrio (VIDEO)

REDACCIÓN 19/09/2018 10:25 a.m.

Un cliente de Uber pidió el servicio, sin embargo el conductor no lo llevó a su destino, porque estaba en estado de ebriedad y el cliente tuvo que conducir.

Here's a video of the driver who was drunk enough to not know he was being recorded. He was not the driver claimed by the app either. pic.twitter.com/IPnwBkTZ7R