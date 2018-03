CONOCÍAN LOS MOCHES

Para no desestabilizar al país, que Anaya y Meade acudan al MP: AMLO

Agregó que Anaya debería mantenerse en la contienda presidencial sólo si demuestra "que no participó en el lavado de dinero"

REDACCIÓN 28/02/2018 05:35 p.m.

AMLO luego de una reunión con militancia de Morena en Chihuahua (foto tomada de Milenio)

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador invitó a los también aspirantes presidenciales José Antonio Meade y Ricardo Anaya, acudir ante el Ministerio Público a dirimir sus acusaciones por corrupción, para no desestabilizar al país con sus confrontaciones.

"Que se investigue a Anaya y Meade, que los dos vayan a la Procuraduria a declarar sobre los moches y sobre otras tranzas. Yo lo único que les pediría es que sus pleitos se den en los medios, en el debate, que se diriman sus diferencias en el Ministerio Público, en la Procuraduría, pero que no pase de ahí, que no se afecte violentamente. Que no vayan a desestabilizar al país", expresó al término de una reunión privada en Chihuahua con la militancia de Morena.

López Obrador consideró que, desde hace mucho tiempo, el PRI ya conocía por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de las operaciones comerciales de Ricardo Anaya, y también el PAN -dijo- conocía que los "moches" que salían de Hacienda cuando José Antonio Meade estaba al frente de la dependencia, para los diputados federales, entre ellos Ricardo Anaya Cortés, cuando fue legislador de 2012 a 2015.

También agregó que Anaya debería mantenerse en la contienda presidencial sólo si demuestra "que no tiene antecedentes penales, que no participó en el lavado de dinero y que no recibió moches".

Con información de Milenio

