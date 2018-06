DESAPARICIÓN DE NORMALISTAS

Detenido por PGR no es "La Rana", autor material del caso Ayotzinapa: CNDH

El detenido presentó una queja ante la CNDH alegando que su detención se debió a una confusión y aseguró no ser la persona a la que los acusados refirieron en sus declaraciones

REDACCIÓN 18/06/2018 04:09 p.m.

La dependencia agregó que de acuerdo a sus diligencias en el "Caso Iguala", el verdadero responsable es "Édgar"

Erick Uriel Sandoval Rodríguez, acusado y detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) por su participación en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, no es "El Guerreque" o "La Rana", señalado como uno de los autores materiales del caso Iguala por el que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La dependencia agregó que de acuerdo a sus diligencias en el "Caso Iguala", el verdadero responsable es "Édgar".

El pasado 12 de marzo, la PGR y la Policía Federal informaron en conferencia de prensa sobre la detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, atribuyéndole el sobrenombre de "La Rana" y señalándolo como presunto partícipe de la desaparición de los normalistas.

Detención equívoca de Erick Uriel Sandoval Rodríguez tiene gran significado sobre Derecho a la #Verdad que corresponde a víctimas de trágicos hechos de #Iguala y sobre su Derecho de Acceso a la #Justicia. — CNDH en México (@CNDH) 18 de junio de 2018

El detenido presentó una queja ante la CNDH alegando que su detención se debió a una confusión por lo que aseguró no ser la persona a la que los acusados se refirieron en sus declaraciones.

En sus declaraciones, los acusados sólo refirieron el apodo de su cómplice y no algún nombre por lo que la CNDH comenzó una investigación al paralelo.

"Las características personales y señas particulares referidas por los acusados para identificar a ´El Güereque´ (edad, lunar en la cara, cicatriz en muñeca de mano izquierda, cicatriz o marca consecuente al uso de piercing en el trago de ambas orejas, tatuajes de figuras de una flama en ambos antebrazos y de una rana en el lado superior izquierdo de la espalda, entre otras), no corresponden con las de Erick Uriel Sandoval Rodríguez. Tanto el Juez de la causa como Visitadores Adjuntos de la CNDH, en sus respectivas diligencias, dieron fe e hicieron constar la inexistencia de los tatuajes en cuestión en el cuerpo de Erick Uriel Sandoval Rodríguez", reveló la CNDH.

La dependencia de Derechos Humanos agregó que un médico pericial determinó que Erick Uriel no borró los tatuajes mencionados, por lo que no era la persona que buscaban.

En las mismas investigaciones, la CNDH averiguó que el presunto real partícipe de los hechos fue "Édgar", nombre que coincide con el que dos de los sicarios de Guerreros Unidos proporcionaron al perito del PGR al momento que elaboró el retrato hablado de "La Rana" o el "El Guerreque".

"De hecho, en el propio retrato hablado aparece la inscripción del nombre "Édgar", seguido de los dos sobrenombres mencionados, con el que los sicarios identificaron a quien aparece en el retrato hablado", agregó la CNDH en un comunicado de prensa.

Debido a esto, la CNDH pidió a la PGR que actúe en consecuencia para que sea resuelta la situación de Erick Uriel Sandoval y procese en contra de "Édgar", información que la dependencia entregó desde el pasado 23 de mayo.

Pese a contundentes evidencias que CNDH entregó desde 23 de mayo, lo que la @PGR_mx está exigiendo al detenido es que sea él quien demuestre que no es la persona a la que se refirieron los autores de la desaparición de los normalistas como su cómplice. — CNDH en México (@CNDH) 18 de junio de 2018

"Pese a las contundentes evidencias que la CNDH le hizo entrega, lo que la PGR está exigiendo al detenido es que sea él quien demuestre que no es la persona a la que se refirieron los autores de la desaparición de los normalistas como su cómplice. Injustificadamente, la PGR pretende trasladar la carga de la prueba al imputado. No obstante que la Procuraduría General de la República es la instancia que debiera proceder mediante los mecanismos legales correspondientes en esta situación, a la fecha no ha informado haber desencadenado acción alguna ante el Juzgador para corregir esta injusticia a pesar de que implícitamente pareciera reconocerla", agregó la CNDH.

Desde octubre de 2017, el detenido, Erick Uriel Sandoval Rodríguez y su familia entregaron pruebas a la @PGR_mx que demostraban el error, pese a ello, lo detuvieron. — CNDH en México (@CNDH) 18 de junio de 2018

LEA TAMBIEN Investigaciones de caso Iguala deben "enderezarse", pide ONU-DH Solicitó que se atendieran las recomendaciones emitidas por la CIDH y por un tribunal en Tamaulipas, el cual ordenó la creación de una comisión de la verdad

LEA TAMBIEN Evidencia sobre el caso Iguala fue destruida De acuerdo con la PGR, la noche en que los estudiantes de Ayotzinapa fueron plagiados al menos funcionaban 4 de las 25 cámaras del Palacio de Justicia de Iguala

AJ