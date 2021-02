Desmiente PGR a Yunes por solicitud de extradición de Karime Macías

Xalapa, Ver.- Fuentes de Procuraduría General de la República (PGR), aseguraron que la dependencia no ha solicitado la detención con fines de extradición de Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, como lo notificó este miércoles en una transmisión en vivo, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

De acuerdo con el periódico El Universal, fuentes de la dependencia aclararon que la PGR no ha iniciado ningún trámite al respecto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

PGR solicita detención con fines de extradición de Karime Macías

Tras haberse publicado esta información, Yunes Linares hizo una nueva transmisión en vivo en la que aseguró que el mismo encargado de la PGR le aseguró en una reunión el pasado 4 de junio, que había solicitado el requerimiento, y que se lo confirmó el 11 de junio a través de mensajes de texto.

“No voy a entrar en debate con la Procuraduría. Simplemente, si el señor encargado no ha solicitado la detención con fines de extradición, es momento de que la solicite, a mí me indicó que ya la habían solicitado y me explicó el procedimiento muy amablemente”.

Yo no miento. Si el señor encargado no ha iniciado el procedimiento, le pido que ya no lo retrase más”.

Cabe recordar que este miércoles, Yunes Linares transmitió a través de sus redes sociales un mensaje en el que hizo el anuncio sobre la solicitud de la detención de la ex primera dama de Veracruz, y en donde también aprovechó para difundir la recuperación de bienes inmuebles en Houston, Texas, que pertenecieron a Javier Duarte y sus excolaboradores.

mvf