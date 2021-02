Peticiones de asilo de venezolanos en E.U se duplican en un año

La organización de derechos humanos Venezuela Awareness Foundation (VAF) se mostró hoy "alarmada" por el aumento de las peticiones de asilo de ciudadanos venezolanos en EE.UU., que se duplicaron entre 2016 y 2017.

Desde la muerte en 2013 del expresidente Hugo Chávez y en paralelo al galopante deterioro de la situación económica y política, el número de peticiones de asilo de venezolanos se ha multiplicado por 37. En 2013 lo pidieron 786.

"Venezuela cierra el año 2017 con 29.250 peticiones de asilo, con lo que duplica la cifra de 2016, que fue de 14.738", alertó en un comunicado esta organización con sede en Miami.

VAF señaló que las cifras reflejan la "grave crisis que atraviesa Venezuela", donde sus ciudadanos "emigran desesperados a diferentes destinos y Estados Unidos no es la excepción".

Ante el alto volumen de petición de asilo de venezolanos en este país, la organización recordó la importancia de que los solicitantes "acudan a abogados colegiados y acreditados" y eviten las malas asesorías que resulten en una negativa de asilo" y la potencial deportación.

Estados Unidos, que con Donald Trump en la presidencia ha adoptado una política de restricción de la inmigración y el asilo, ha empezado a tomar medidas para intentar contener el masivo movimiento de peticiones de venezolanos.

Inmigración anunció el 31 de enero que a los nuevos solicitantes los convocará para una entrevista con un oficial en menos de tres semanas para "disuadir a las personas de utilizar los retrasos en el procesamiento de casos de asilo con el único fin de obtener autorización de empleo".

"Nos preocupa que los miles de venezolanos que piden asilo no reciban la asesoría adecuada por no acudir a profesionales e instituciones acreditadas y enfrentemos a una negativa masiva de asilos políticos", resalto VAF.

No obstante, el endurecimiento del proceso de asilo no frena la llegada de venezolanos. "Allí la situación es cada vez más caótica", afirma Lorena, de 38 años, que llegó en enero con su hija y también prefiere que no aparezca su apellido.

"Para poder comprar una barra de pan tienes que ser la mejor amiga del panadero, o hacer una larga cola para acabar comprando el pan y que te atraquen al salir para robártelo. Vas al banco y no hay efectivo. Estacionas el coche en tu residencia y a la mañana siguiente te han robado el caucho de una rueda y el aceite del motor.

No hay alimentos adecuados para los niños y la mayoría de los educadores se han ido ya del país. Y por supuesto no puedes opinar contrario al régimen madurista porque serás un traidor y te perseguirán los funcionarios del Gobierno o los llamados colectivos"

La directora del VAF, Patricia Andrade, alertó también en el comunicado sobre "el futuro incierto de Venezuela más allá de una autocracia que desencadene una situación extrema".

Con información de El País.

