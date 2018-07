CON O SIN REGISTRO

¿Podrá PES formar su bancada en Congreso?

Es incierto el futuro del PES como partido político nacional, pero está por verse si podrá subsistir como bancada en Senado y Cámara de Diputados

SHARENII GUZMÁN 11/07/2018 09:30 p.m.

Está por verse si el PES podrá subsistir como bancada en Senado y Cámara de Diputados (Imagen de Forbes)

Los candidatos del Partido Encuentro Social (PES) que obtuvieron una curul en el Congreso de la Unión, por mayoría relativa, sí podrán conformar un grupo parlamentario aún ante la eventual pérdida del registro en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva que no alcanzaron el 3% de la votación emitida el 1 de julio.

Para el consultor político, Agustín Castilla no hay ningún impedimento para que en esta legislatura los 55 diputados que obtuvo el PES a través del voto constituyan su propia bancada.

El marco jurídico del poder legislativo señala que antes del inicio de cada legislatura, los diputados que decidan formar un grupo parlamentario lo tienen que notificar a la Secretaría General de la Mesa Directiva de Congreso de la Unión.

Agustín Castilla, consultor político (Especial)

La Ley Orgánica del Congreso establece que para formar un grupo parlamentario en el Senado se necesitan, mínimo, tres legisladores y en la Cámara de Diputados, cinco.

El especialista indicó que aun cuando el partido haya perdido el registro, los diputados que lleguen por mayoría y que fueron postulados por el PES deberán elegir entre tres opciones: formar un grupo parlamentario y nombrarlo como ellos decidan; declararse diputados sin partido o integrarse a otra bancada.

No lo necesitan hacer en bloque, sino puede haber varias combinaciones. Por ejemplo: algunos de los diputados que llegaron con el PES si deciden irse a Morena podrán hacerlo, otros diputados podrán conformar un grupo parlamentario y otros declararse diputados sin partido. Es válido".

Al perder el registro como partido político, los integrantes del PES ya no recibirán prerrogativas ni participarán en elecciones posteriores, ni tampoco se les podrá asignar diputados por el principio de representación proporcional. "Los diputados de mayoría podrán tomar cualquiera de estas acciones".

Explicó que incluso un diputado ya en funciones que renuncia a su partido político puede optar por irse a otro grupo o quedarse como independiente.

María del Carmen Nava, directora de la asociación Visión Legislativa, coincidió con Castilla en que no hay impedimento por parte de la ley para que un partido que perdió su registro pueda formar su grupo parlamentario.

María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa (Imagen de Twitter)

Señaló que incluso en la Ley General de los Partidos se establece que "la pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa".

Los partidos que han perdido su registro

En tanto, el investigador y especialista en temas legislativos, Khemvirg Puente consideró que es ilegal que el PES tenga grupo parlamentario.

Los dejarán hacer su grupo porque los órganos estarán controlados por la mayoría, aunque esto sea ilegal, porque la ley señala que deben organizarse por partido político y un partido debe estar constituido legalmente y contar con registro, y obviamente en este caso el PES no lo tendrá".

Khemvirg Puente, especialista en temas legislativos (Especial)

Señaló que la Secretaría General no debería recibir documentación de un grupo que no cuente con registro como partido. "Es relativamente sencillo: si no hay partido, no puede haber grupo parlamentario".

Esto necesitarían los diputados para formar bancada

De acuerdo con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso, los legisladores que quieran formar su bancada tendrán que presentar los siguientes documentos:

-Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo parlamentario, con especificación del nombre del mismo y relación de sus integrantes.

-Nombre del coordinador y relación de los integrantes del grupo parlamentario con funciones directivas.

-Un ejemplar de los Estatutos, o documento equivalente, que norme el funcionamiento del grupo parlamentario, debidamente aprobado por la mayoría de sus integrantes.

