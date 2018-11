Si el video de Facebook te pareció perturbador, esta recopilación de virales te va a dejar sin habla

REDACCIÓN 21/11/2018 03:58 p.m.

Shock, náuseas, repudio, asombro, nudo en la garganta, dolor, miedo. Son solo algunos de los síntomas que ha causado el video viral de Facebook de la moto y la botella. Pero no es la primera vez que se te revuelve el estomago por un video, desde el inicio de internet se han viralizado imágenes de este tipo, y asea para hacer reír, asustar o simplemente para confundir.

En #YoSoiTu te traemos los mejores videos virales que, si tienes buena memoria, recordarás que los pasabas por infrarrojo, bluetooth o te llegaban por mail; ahora te aparecen en el inicio de Facebook, Twitter o como cadena de WhatsApp.

PERIODISTA SUFRE ATAQUE AL CORAZÓN EN PLENO PROGRAMA EN VIVO

Obedece a la morsa

Qué saben de videos perturbadores si no han visto "Obedece a la morsa", ese video de una chica con una extraña deformación en el cuerpo que zapateaba vestida de blanco, zapatos evidentemente ortopédicos y una sombrilla para hacer juego.

Una tétrica canción de fondo y la mirada fija de la protagonista eran suficiente para quitarte el sueño.

Hi stranger

Un video más reciente que llegó para "sacarnos de onda", se trata del dibujo de un personaje desnudo recostado boca abajo, con trasero enorme hecho con le único fin de llamar la atención, una cara inexpresiva mirándote fijamente y reflexionando sobre la vida.

El video no da miedo, no provoca ningún tipo de asco pero claro que confunde, ¿Cuál era el chiste de este famoso viral? No lo sabemos, pero sin duda es uno de los que no te puedes perder.

Tortura de la sopa

¿Los Teletubbies crecieron y torturan gente? se trata de un video fuera de lo común, perturba el hecho de ver a un tipo llorando mientras come una extraña sopa con un cucharon gigante, a su vez dos personajes con una cabezas al estilo Teletubbie pero con cabello lo vigilan al parecer obligándolo a que termine lo que hay en su tazón.

Han pasado tres años de que este video, supuestamente proveniente de la Deep Web, vio la luz y yo sigo sin entenderlo. Júzguelo usted mismo.

No digas no al panda

A nadie le gusta escuchas un "No" por respuesta, al menos ese era el mensaje de esta marca de queso untable, su ingenioso mensaje se hizo viral en la red luego de ver como la neurosis de un panda arrasa con todo a su paso.

Un video que igual y no perturba, pero claro que da risa.

No pierdas el carro de vista

Era la instrucción para lograr un mini infarto, este video del 2007 que seguro te pasaron por infrarrojo fue de los primeros virales del mundo.

¿Podrás terminar de verlo? Sólo no pierdas de vista el carro.

Laberinto del terror

Por si los sustos nunca son suficientes para ti, esta fue una de las primeras bromas pesadas de la web que por su puesto se viralizaron, este video del 2012 causó que "curarse de espanto" se volviera a poner de moda.

Viajero del tiempo en derrumbe

Los videos de edificios colapsando fueron de los más vistos luego del sismo del 19 de septiembre en México, pero este se hizo popular no por lo debastador del derrumbe, sino por un sujeto que apareció de la nada, internautas aseguran que era un viajero del tiempo.

DISCUTE CON SU NOVIO Y SE AVIENTA A LAS VÍAS PARA TERMINAR LA PELEA

Emma

Un récord en escalofríos, en 15 segundos el canal "TromaMovies" logra erizar la piel de cualquier espectador, con lo que parece ser el video de Emma, una niña que muestra como uno de sus momentos felices terminó en tragedia.

Niña rusa

Lo que parece ser un ameno paseo por el nevado bosque se convierte en algo difícil de creer a simple vista, un internauta compartió este viral video que causó un polémico debate, una niña que al parecer esta volando mientras su mamá la vigila y cuando se percatan que no están solas salen huyendo, como si fuera un secreto que la humanidad tiene prohibido ver.

Estos y muchos otros más son el motivo por el que pasamos horas en internet, además de disfrutar de memes y redes sociales, siempre habrá tiempo para disfrutar de un video sin saber que podría causar un daño psicológico como el actual video viral de Facebook.

Niño Moco

Un poco de humor entre tanta amargura viral, un niño fan de "Frozen" trato de deleitarnos con su interpretación del tema de Elsa "Leti t go" cuando salvaje amigo verde aparece.

CORTAN LA PELÍCULA Y FAN DE QUEEN DELEITA CON SU INTERPRETACIÓN DE "BOHEMIAN RHAPSODY"

