Tamaulipas rebasa los 6 mil desaparecidos; no hay Comisión local de Búsqueda

Cd. Victoria, Tam.- Únicamente un 35 por ciento de los desaparecidos cuentan con identidad digital para los trabajos de búsqueda, localización y comprobación, informó Roberto Cabrera Alfaro, comisionado nacional de Búsqueda de Personas.

Mencionó que la Comisión tiene reportes de 37 mil personas desaparecidas en todo el país, pero de estas, únicamente se tienen fichas digitales de 13 mil con nombre completo, ADN, fotografía, huella digital, nombres de los padres, hijos, esposa y demás familiares para una identificación.

Tamaulipas es la entidad con más personas desaparecidas, rebasando los seis mil, y aún no se ha creado la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, no hay un coordinador, y pese a la gravedad del problema aún no se cuenta con una estrategia para hacer frente al problema.

Informó que únicamente seis entidades cuentan ya con Comisiones locales de Búsqueda de Personas, por lo cual reconoció existe un importante rezago.

Insistió en que es necesario haya de parte de las familias más colaboración con la aportación de datos, ADN, huellas, fotografía y demás que puedan contribuir a la búsqueda e identificación.

Recalcó que es debido a la falta de datos que muchos cuerpos no son identificados o bien aun cuando se tomen muestras de ADN no hay bancos de datos e información donde poder cruzar los datos disponibles lo cual viene a constituir un problema en los trabajos de búsqueda.

Roberto Cabrera, insistió en que es necesario que las autoridades inicien una búsqueda de persona dentro de las primeras 24 horas, y no que deban transcurrir 72 horas tras la denuncia para iniciar una investigación.

En ese sentido, reiteró que se requiere de una mayor colaboración de las autoridades locales para atender de inmediato las denuncias de personas desaparecidas y tener más posibilidades de éxito en encontrar.

