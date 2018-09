HURACÁN FLORENCE

Perros, cabras y cerdos, las víctimas abandonadas de 'Florence'

El huracán Florence no sólo ha dejado devastación y muertos a su paso, sino decenas de mascotas y animales abandonadas por sus dueños

REDACCIÓN 18/09/2018 11:12 a.m.

Los 32 muertos y cientos de desplazados por el huracán Florence no son las únicas víctimas del fenómeno meteorológico.

El equipo de rescate animal de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés), la organización de derechos de los animales más grande del mundo, ha salvado a numerosas mascotas abandonados tras la devastación del huracán Florence.

En los últimos días y tras convertirse en tormenta tropical, miembros del equipo de PETA hicieron un llamado a los residentes de Carolina del Norte a que no dejan a sus mascotas encadenadas o abandonadas en zonas con inundaciones.

Por medio de distintos videos publicados en sus redes sociales, PETA ha mostrado cómo han realizado los rescates de perros, gallinas y hasta cabras.

Ace´s owners said their house had just been remodeled and would not let him inside, not even to safeguard him from #HurricaneFlorence ?? Ace is now at the Norfolk SPCA after being taken in by our team! pic.twitter.com/lRBZRZgs9h — PETA ?? (@peta) 13 de septiembre de 2018

RESCUED! A woman called PETA because this kitten was stuck in the engine compartment of her car and she was afraid the rising waters from #HurricaneFlorence would trap the cat. We were able to get her to safety ?? pic.twitter.com/E4dK9FvmA9 — PETA ?? (@peta) 14 de septiembre de 2018

Max was trapped inside during #HurricaneFlorence but climbed to safety on a kitchen counter ?? Local firefighters asked for help, and PETA's rescue team waded through waist-high waters to rescue him! pic.twitter.com/VnZ4VXBSn1 — PETA ?? (@peta) 17 de septiembre de 2018

RESCUED! PETA's rescue team spotted this terrified and abandoned dog in Lumberton, North Carolina on the porch of a flooded home with no way to escape the rising #HurricaneFlorence flood waters and were able to bring him to safety ?? pic.twitter.com/3wN9wEqoL2 — PETA ?? (@peta) 17 de septiembre de 2018

En una publicación realizada en su página peta.org, el organismo de protección de animales advirtió sobre el riesgo de que las heces fecales de cerdos pudieran contaminar el agua del estado.

