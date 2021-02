Periodista narra en Twitter tiroteo en el diario Capital Gazette

La redacción del diario Capital Gazette fue el escenario de un nuevo tiroteo en territorio estadunidense, dejando un saldo de al menos cinco muertos y varios heridos.

Phil Davis, uno de los periodistas del Capital Gazette, narró en una serie de tuits los momentos de terror dentro del edificio ubicado en el estado de Maryland, Condado de Anne Arundel.

“Un tirador disparó a varias personas en mi oficina, algunas de las cuales están muertas”, comenzó el relató de Davis a través de Twitter.

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

Esta primera publicación la hizo a las 14:42 horas, colocando su ubicación: “Maryland, USA”.

Tres minutos después vino su segundo tuit, donde dio más detalles de cómo inició la agresión: “Un pistolero disparó a través de la puerta de cristal a la oficina y abrió fuego contra varios empleados”.

Dijo, además, que no podía decir mucho más, que no declararía a nadie muerto, pero lo que había sucedido era malo.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

Inmediatamente después publicó: “No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas recibir un disparo, mientras que su bajo su escritorio y luego escuchar el pistolero recarga”.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

Phil Davis tuvo suerte, fue rescatado por la policía y no resultó herido por el tiroteo.

“Actualmente estoy esperando a ser entrevistado por la policía, así que estoy a salvo y ya no estoy en la oficina”

I'm currently waiting to be interviewed by police, so I'm safe and no longer at the office. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

En su último tuit, Davis detalló que todas las publicaciones las hizo cuando ya estaba resguardado por los uniformados.

Tras el arribo de la policía, un tirador fue detenido, del cual no se ha detallado ni nombre, ni el tipo de arma que utilizó.

Posteriormente, Phil Davis relató en entrevista que las oficinas eran como “una zona de guerra” y agregó que se trata de una situación que sería "difícil de describir por un tiempo".

"Soy un reportero de la policía. Escribo sobre esto, no necesariamente en este sentido, sino en tiroteos y muertes, todo el tiempo, pero por mucho que trate de articular lo traumatizante que es esconderse debajo de su escritorio, no lo sabrá hasta que esté allí y se sienta impotente"

Tras los hechos, Capital Gazette sigue trabajando e incluso mantiene el seguimiento del ataque a sus oficinas como nota principal en su portal web.