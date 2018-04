YA PRESENTÓ LA DENUNCA

Periodista de SDP sufre violencia de género por parte de reportero de Milenio

Según lo que relató en su videocolumna, la agresión ocurrió la noche del martes 4 de abril tras una cena de trabajo en un restaurante de la Ciudad de México

REDACCIÓN 05/04/2018 04:24 p.m.

Frida Gómez denunció a Ilich Valdez por privación de la libertad y agresión (Foto: video)

Frida Gómez, videocolumnista del medio de comunicación llamado SDPnoticias, denunció públicamente las agresiones de las que fue victima por parte de Ilich Valdez, reportero de Milenio.

Así lo evidenció en una videocolumna en la cual compartió su testimonio de cómo fue víctima de violencia, privación de la libertad y agresiones por parte del reportero.

Según el relato de la periodista, dicha agresión ocurrió la noche del martes 4 de abril tras una cena de trabajo en el restaurante La Casa Gallega en la Ciudad de México.

Al terminar la cena en dicho restaurante el reportero, quien fue su pareja sentimental hace un año, comenzó a agredirla e incluso despojó a una de sus amigas del salario que había cobrado ese día.

"Estoy muy indignada y sorprendida, por qué la violencia se vive gracias a la indiferencia. Acabando la cena quise pagar mi cuenta y me lo impidió, quiso insistir en que me fuera con el y le repetí muchas veces que no. Le sacó del bolso 13 mil pesos a una de mis amigas que había cobrado ese idea y comenzó a amenazarme", relata Frida en su denuncia pública.

La periodista cuenta que Valdez intentó meterla a la fuerza a su vehículo, y que a pesar de haber pedido ayuda aal personal que labora en el restaurante en donde sucedieron los hechos, sin embargo dice no haber recibido apoyo de nadie.

"Me rehusé a tener relaciones con el (...) comenzó a golpearme y desde las 10:30 de la noche me tuvo secuestrada, intenté defenderme y así es como me dejo", dijo la columnista, al momento en el que mostraba un golpe en su rostro.

Así mostró el golpe que sufrió la periodista (Foto: web)

Fue hasta las 5 de la mañana del día miércoles cuando logró escapar del vehículo donde se encontraba atrapada.

A continuación, La Silla Rota te comparte la denuncia de la periodista de SDPnoticias.

A pesar de que los policías que le brindaron ayuda le recomendaron que no fuera a denunciar la agresión, y que "se relajara y dejara pasar un rato y que hasta un día después lo hiciera", la periodista hizo caso omiso a estas recomendaciones y presentó la respectiva denuncia en contra de Ilich Valdez.

Demanda interpuesta en contra de Edward Ilich Valdéz Yañez (Foto: web)

"Por mi integridad tanto física como moral, les anuncio mi retiro temporal de todas las plataformas donde me encuentran y responsabilizo a Edward Ilich Valdéz Yañez del periódico Milenio por cualquier cosa que me pueda suceder", finalizó en la videocolumna en la que denunció la agresión.

