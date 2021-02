Alistan marcha del silencio en Cancún por periodista asesinado

A las 18:00 horas se llevará a cabo una manifestación de periodistas en Cancún, Quintana Roo, para mostrar su inconformidad ante el tratamiento que le ha dado la Fiscalía estatal al caso de un colega asesinado esta semana.

Se trata de Javier Enrique Rodríguez Valladares, un camarógrafo y reportero del Canal 10 de noticias de Cancún, quien fue ultimado el pasado miércoles durante una balacera.

En un comunicado, la Fiscalía General de Quintana Roo manifestó que el camarógrafo estaba “fuera de su horario de labores y sin uniforme, por lo que, por el momento se descarta que su fallecimiento sea un ataque directo a la libertad de expresión”. Dicha afirmación levantó la molestia entre los miembros de gremio periodístico.

Lo anterior, a pesar de que en otra parte de comunicado, la Fiscalía afirmó que “están abiertas todas las líneas de investigación para determinar cómo se registró este suceso criminal”.

La Fiscalía General del Estado informa que está en proceso la investigación para esclarecer los hechos reportados este miércoles a las 18:11, sobre la muerte de dos personas del sexo masculino a consecuencia de arma de fuego en la supermanzana 29... https://t.co/kZ6zcLsUrf — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) 30 de agosto de 2018

Al respecto, Patricia Vázquez, también colaboradora del Canal 10 de Quintana Roo, anunció que esta tarde se reunirán en la glorieta conocida como del Ceviche para movilizarse a la Supermanzana 29, donde fue asesinado Rodríguez Valladares. Luego prevén avanzar hacia las instalaciones de la Fiscalía.

Vázquez comentó en entrevista en Radio Fórmula que será una marcha del silencio para mostrar la inconformidad con los señalamientos de la autoridad estatal sobre el caso de su compañero.

Declaró que como periodistas no siempre se utiliza uniforme y que la misma labor de esta profesión te lleva a realizar trabajos fuera de horas de oficina, por lo que no siempre se puede distinguir a un comunicador, al tiempo que la ola de violencia –dijo- ha llevado a algunos a preferir no uniformarse.

“Un uniforme no te hace periodista, como una bata blanca no hace a un doctor”, lanzó la trabajadora del Canal 10.

Testimonios de los colegas del periodista asesinado han declarado que el móvil del ataque pudo ser un robo, pues este camarógrafo también se dedicaba a la venta de automóviles usados y ese mismo día había vendido una unidad.













