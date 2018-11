LA POLÉMICA DE HUGO SÁNCHEZ

Periodista arremete contra Hugo Sánchez por llamarlo payasete (VIDEO)

El periodista Juanma Rodríguez mencionó que Hugo Sánchez solo busca publicidad y que no tiene trayectoria para ser entrenador del Real Madrid

REDACCIÓN 08/11/2018 02:19 p.m.

Juan Rodríguez, periodista español, respondió a Hugo Sánchez tras llamarlo payasete.

"Llevas sin entrenar desde 2012 y tu último título es 'El Lagarto de Jaén'". @juanma_rguez SE PONE SERIO y RESPONDE a Hugo Sánchez tras llamarle 'PAYASETE'. pic.twitter.com/EWCsDdBT6o — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 8 de noviembre de 2018

En días pasados, Hugo Sánchez externo su intención por ser el director técnico de Real Madrid. La declaración no agrado a muchos españoles, en particular a Juan Rodríguez, el cual contesto a el mexicano que no se puede presentar ante el Real Madrid con los argumentos que tiene como entrenador, pues lleva desde 2012 sin ejercer. Recalcó que tiene nulas oportunidades de ser llamado por el equipo de futbol español.

Señaló que no esta a la altura del gran jugador que fue. Y que si alguien busca publicidad es Hugo Sánchez.

