Pepillo Origel y el traumante asalto que marcó su vida

REDACCIÓN 25/05/2019 05:21 p.m.

La delincuencia en México es un tema que preocupa a muchos y del que nadie esta exento, prueba de ello es el famoso Pepillo Origel, quién reveló que hace 10 años fue víctima de un traumante asalto en su casa, un episodio que marcó su vida y no ha podido superar.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Juan José Origel decidió hacerle frente a uno de sus más oscuros traumas, el brutal asaltó que el y su familia vivieron hace 10 años en su casa.

"o pasé algo terrible que no me gusta platicarlo. Conmigo llegaron unos delincuentes, se metieron a la casa, me amordazaron a mí y a las muchachas que trabajaban conmigo. Los rateros llegaron con una caja de cartón, tocaron, dijeron que llevaban algo para mí de parte de Sylvia Pasquel y de un momento para otro ya estaban adentro tres tipos con pistola, detalló el conductor.

Pero eso no fue todo, pues "Pepillo" resaltó que su mayor temor en ese momento fue que le hicieran daño a sus sobrinas, quienes habían llegado justo en ese fin de semana.

" A ellas también las amarraron de las bocas y manos con mis corbatas. A mí me tenían encañonado diciéndome que les diera todo. Lo que me hicieran ya no me importaba, me preocupaban mis sobrinas y las muchachas del servicio. Les di hasta lo último que tenía. Nunca se me ha olvidado", narró Juan José al borde del llanto.

Al borde de las lágrimas, #PepilloOrigel se atrevió a narrar el traumático episodio por el que pasó.https://t.co/f6JhdUk1oQ — Revista TVNotas (@TVNotasmx) 25 de mayo de 2019

