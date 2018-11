Juan José Origel revela que famoso le regaló un reloj “pirata"

REDACCIÓN 04/11/2018 04:39 p.m.

El titulare del programa “Intrusos”, Juan José Origel quemó a un famoso que, en una ocasión, le regaló un reloj pirata.

De acuerdo a El Debate, durante uno de las emisiones del programa de Televisa, Juan José Origel contó la anécdota cuando hablaron de la demanda que interpuso la conductora Laura Bozzo en contra de su ex pareja, Cristian Suárez.

Fue precisamente Cristian Suárez quien le obsequió el accesorio falso, cuando en una ocasión ambos se encontraron en una fiesta.

"Él traía unos relojazos y tenía uno maravilloso, que le dije: ' ¡Qué bonito reloj' y se lo quitó y me lo regalo, pero déjame decirte que el reloj que me dio era falso. A la hora que yo ya feliz llego con el relojero y le pregunto: ' ¿Cuánto valdrá mi reloj?' Y me dijo: ' Como dos mil pesos' ", relató Origel.

