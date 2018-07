Pepe Aguilar se lanza contra Volaris por entregarle a su perro muerto

REDACCIÓN 02/07/2018 08:07 p.m.

Pepe Aguilar se lanza contra Volaris, el cantante compartió un video en sus historias de Instagram donde dio a conocer su sentir e indignación por la muerte de su perro "Chucho", a causa de una negligencia de la aerolínea. Aguilar dijo que su mascota era considerado un miembro más de su familia.

De acuerdo con Grupo Fórmula, en su relato, Pepe detalló que uno de los empleados de la compañía primero extravió al perrito y luego fue hallado sin vida en el aeropuerto de Los Ángeles.

Tras la búsqueda, Volaris halló el cuerpo de su mascota.

A través de un comunicado, Volaris lamentó la muerte de "Chucho" y en la misiva explicó que el perro escapó en el área de transporte de equipaje del aeropuerto.

Volaris regrets reporting pet death after it escaped from baggage transport area in Los Angeles pic.twitter.com/aaKyNGCn68