Pepe Aguilar acusado de maltrato animal por marcar así a sus caballos; piden que PETA evalúe el caso

REDACCIÓN 13/05/2019

Usuarios de redes sociales acusaron a Pepe Aguilar de maltrato animal, incluso algunos arrobaron a PETA para que investigara más sobre el caso. Los señalamientos tuvieron lugar después de que el cantante compartiera unos videos de las decoraciones que mandó a hacer en el pelaje de sus caballos.

De acuerdo con Regeneración, Aguilar fue blanco de una ola de críticas y acusaciones por su decisión de decorar el pelaje de algunos de sus caballos del show "Jaripeo Sin Fronteras", ya que varios internautas han calificado tal acción como maltrato animal.

El cantante compartió hace unos días un video en Instagram en el que muestra con orgullo uno de los diseños realizados en uno de sus caballos, los cuales consisten en cortes de cabello que adoptan distintas formas.

Luego de su publicación, Pepe Aguilar causó controversia y recibió una gran cantidad de comentarios negativos, por lo que decidió agregar un mensaje en la descripción del post para aclarar que las decoraciones no causan dolor o afectación a los animales.

LA ACLARACIÓN DE PEPE AGUILAR

Para todos los comentarios preocupados por el caballo. Esto no le duele en lo absoluto ya que a ningún animal incluyendo a los animales "racionales" (o sea, a los humanos) nos duele cuando nos cortan el cabello. O sea que puedo confiadamente afirmar que NO EXISTE DOLOR CUANDO CORTAN EL PELO", escribió el artista.

Y, al igual que todos los "preocupones", yo JAMÁS permitiría que lastimaran a ninguno de mis seres queridos. Y los caballos que tengo, SON MIS SERES QUERIDOS. Por lo tanto, más confianza please (por favor). Y si se puede también, más opiniones con fundamento por favor", agregó.

Pepe Aguilar compartió otros dos videos en los que muestra más diseños en otros caballos, sin embargo, las críticas no cesaron, por lo que en el tercer clip el cantante realizó otro pronunciamiento.

Con esta aventura del #HorseArt me di cuenta de que hay muchísima gente que no lee absolutamente nada de lo que uno escribe como pie de foto y lo que es peor, ni siquiera ve el post completo !!! Pero aun así se pronuncian protectores, activistas, con tremendo conocimiento de causa y algunos pareciera que me salieron hasta #HorseWhisperers", inició el intérprete su mensaje.

En fin. También me di cuenta de los muchos de ustedes (la mayoría) que sí me lee y si entiende mis posts. Si después de lo anterior existe alguna opinión distinta más que bienvenida !! Pero así nomás opinar a lo ´güey´ porque tienes forma de hacerlo y está de moda estar en contra de todo, aunque no sepas de lo que estás hablando ? ........pues no", concluyó Pepe Aguilar.

Según diversos portales, los internautas descontentos con el actuar del papá de Ángela Aguilar hicieron un llamado a la organización PETA, para que así se analicen esas situaciones que ellos consideran maltrato animal.

nl

