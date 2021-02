Estos son los peores estados en seguridad y corrupción

El último estudio realizado por la casa encuestadora Arias Consultores, evaluó las condiciones político electorales de México, en las 32 entidades federativas.

Uno de los temas más trascendentes de las encuestas, por la preocupación social, es el tema de la seguridad en el estado.

En el tema, Tabasco, Zacatecas, y Ciudad de México se quedaron hasta debajo de la lista, luego de la pregunta ¿Ha mejorado la seguridad del estado?, por lo que en Tabasco el 96.7 comentó que no ha mejorado; en Zacatecas el 96.0 contestó que no; mientras que en la Ciudad de México, el 96.1 contestó que no mejoró la seguridad.

En contraste, los estados con mejor percepción de mejoramiento de seguridad fueron Yucatán, donde el 54.1 dijo que sí ha mejorado la seguridad; en Sinaloa el 34.5 también dijo que sí; y en Coahuila el 33.8 por ciento igual dijo que sí ha mejorado la seguridad en su estado.

(Información: Arias Consultores)

Otra preocupación es el tema de Salud, pues la deficiencia en el sector a nivel nacional ha sido preocupante por la suma de denuncias que se han dado en diversos estados por la mala condición de hospitales y escasez de medicamento e instrumentos médicos.

Los estados que peor calificaron este rubro fueron: Tabasco, donde el 98 por ciento dijo que no ha mejorado; Chiapas, con un 95.3 por ciento de desaprobación; y Morelos, donde el 94.5 también desaprobó el sistema.

Guanajuato, Aguascalientes y Veracruz, fueron los mejores calificados.

En cuanto al combate a la corrupción, los resultados fueron preocupantes, ya que el promedio de la disminución de la corrupción en los estados, tan solo es del 16 por ciento; el mejor calificado apenas alcanza un 34.1, mientras que el peor calificado tiene 0.8 por ciento.

Es el caso de Morelos, donde el 92.2 por ciento de los encuestados dijeron que no disminuyó la corrupción. En Chiapas el 96.8 por ciento mantiene la misma percepción; y en la Ciudad de México el 97.1 también afirmó que no disminuyó la corrupción.

En Sinaloa se mantiene la mejor percepción en combate a la corrupción (34.1 por ciento dijo que sí disminuyó); seguido de Yucatán (25.7) y Nayarit (con 25.6 por ciento).

Cuando se les preguntó sobre el desempeño de su gobernador en turno, el de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, solo tuvo el 2.8 por ciento de aprobación; el entonces gobernador, Manuel Velasco Coello, en Chiapas lo aprobó el 7.1 por ciento; mientras que el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, solo obtuvo el 10 por ciento de aprobación.

Miguel Márquez Marquez, gobernador de Guanajuato, fue el mejor calificado, pues el 52.4 por ciento aprobó su desempeño; seguido el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, aceptado por el 50.3 por ciento; y en Yucatán, el gobernador Rolando Rodrigo Zapata Bello, obtuvo un 45.7 por ciento de aprobación.

Enseguida siguieron los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; Francisco García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas; Aristóteles Sandoval, en Jalisco; y Miguel Ángel Yunes, en Veracruz.

La muestra fue hecha con 5 mil 846 usuarios de Facebook, mayores de 18 años que viven en la entidad correspondiente, y fue levantada del 20 al 23 de agosto del 2018.

