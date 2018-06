LLAMADO URGENTE

Urgen al Pentágono a que reciba a niños migrantes

Funcionarios del Pentágono evaluaron albergar tanto a familias como a menores detenidos viajando solos en la frontera

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos pidió este jueves al Pentágono realizar los preparativos para albergar a 20 mil niños migrantes no acompañados en bases militares, según un funcionario del gobierno citado por el diario The New York Times.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva para frenar la separación de familias migrantes en la frontera, se prevé que las nuevas instalaciones de detención improvisadas alberguen también a miles de familias que cruzan ilegalmente al país.

La solicitud del departamento se produce luego que varias agencias federales ofrecieran explicaciones contradictorias de lo que sucedía con las familias migrantes detenidas horas después de la nueva medida de Trump. Las agencias nunca aclararon dónde estaban detenidas las familias o si estaban en proceso de juicio.

Los funcionarios del Pentágono han evaluado lo factible de albergar tanto a familias como a menores detenidos viajando solos en la frontera en bases militares ubicadas en Texas y Arkansas, según un funcionario del Departamento de Defensa.

Por su parte, el Secretario de Defensa, Jim Mattis, fue evasivo tras ser cuestionado sobre el tema y dirigió cualquier pregunta con el Departamento de Seguridad Nacional.

Hemos albergado a refugiados. Hemos albergado a personas expulsadas de sus hogares por terremotos y huracanes. Hacemos lo que sea mejor para el país", aseguró.

Hoy, Trump culpó a México por promover la migración indocumentada hacia EU al no imponer ningún control en su territorio.

