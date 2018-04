PENSIONES A EXPRESIDENTES

Pensiones a expresidentes: Los sí y los no de los candidatos

El sustento para que expresidentes cobren su pensión se encuentra en dos acuerdos presidenciales, que, no fueron publicados en el DOF

REDACCIÓN 08/04/2018 05:58 p.m.

Sólo los expresidentes Luis Echeverría, Vicente Fox y Felipe Calderón gozan de la pensión vitalicia. Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo renunciaron a ella

Los candidatos a la Presidencia de la República se manifestaron sobre las pensiones que reciben los ex mandatarios al término de su periodo y que se mantiene de forma vitalicia.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, denunció que los ex presidentes mexicanos reciben una pensión que "ni Obama tiene".

En su nuevo spot, el también ex líder de Morena, indicó que la pensión que cobran los ex mandatarios de México es de 5 millones de pesos.

"Salinas, Zedillo, Fox, Calderón.. ni Obama tiene una pensión así y no está en ninguna ley, es un acuerdo que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar", aseguró el aspirante.

Por ello, confió en que llegará a ser presidente y que él no firmará el acuerdo.

MEADE APOYA CONTINUAR CON LA PRESTACIÓN



El candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribeña confirmó que, de ganar las elecciones del 1 de julio, mantendrá el pago de pensiones a los expresidentes.

El priista ofreció una rueda de prensa en la ciudad de Boca del Río, en la zona costera de Veracruz, donde fue cuestionado sobre si esa decisión es por el apoyo que pudiera brindarle el exmandatario, Vicente Fox Quesada.

En ese sentido, respondió que era:

"Es lisa y llanamente el respeto al Estado de Derecho. Dignificar a quien con su gestión se entregó al país vida y certeza. A mí me parece que en términos generales tenemos que cuidar ese Estado de Derecho, tenemos que cuidar, justamente, a estas instituciones, empezando por las instituciones que se construyeron al amparo de un esfuerzo, una entrega y de una vida".

Este domingo, el ex presidente Vicente Fox respondió al candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador tras la publicación de su nuevo spot en el que se opone a las pensiones de los expresidentes.

Por ello, Fox respondió en una serie de tuits en la que negó la cantidad referida por AMLO y dijo que la pensión que recibe como ex presidente es equivalente al salario de un subsecretario.

Lopitos, no se que es mejor o menos peor. Recibir una pensión como casi todos los Jefes de Estado del mundo.

O inventar un partido político para saquear a los Mexicanos con miles de millones de $$. De los cuales NO rindes cuentas y te los quedas junto con tu familia. NEPOTISTA. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 8 de abril de 2018

Lopitos, no seas cínico y embustero, ya deja de mentirle a los mexicanos, ningún expresidente recibe la absurda cantidad que manejas en tu demagogia

Eres un engaña bobos!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 8 de abril de 2018

SITAUCIÓN ACTUAL

De acuerdo con información púbica, sólo Luis Echeverría, Vicente Fox y Felipe Calderón gozan de la pensión vitalicia. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo renunciaron a ese derecho.

Los tres ex mandatarios nacionales reciben puntualmente una pensión mensual equivalente a 205 mil 124 pesos, lo cual le cuesta al erario público la cantidad de dos millones 461 mil 488 pesos anuales.

Cada uno de los ex presidentes recibe, al año, la cantidad de 2.46 millones de pesos.

El sustento para que ex titulares del Ejecutivo cobren su pensión se encuentra en dos acuerdos presidenciales, que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esos acuerdos presidenciales fueron emitidos en los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez (acuerdo 7637 de 1976) y de Miguel de la Madrid (acuerdo 2763-BIS de 1987), que señalan que los ex mandatarios deben recibir una pensión equivalente al salario de un secretario de Estado (casi 205 mil pesos al mes), así como tener a 103 empleados a su servicio, entre auxiliares y elementos del Estado Mayor para temas de seguridad.

En la actualidad, no hay ninguna ley que ordene pensiones a los ex presidentes; además, podrían considerarse ilegales, al no haberse firmado por presidentes en el cargo y no haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación.

