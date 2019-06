"Peña quiere imponer a Alito para entregar el PRI a AMLO", acusan tras renuncia de Narro

La renuncia de José Narro Robles al PRI metió en una nueva crisis al tricolor. La percepción de los candidatos a presidir el partido, Ivonne Ortega Pacheco y Ulises Ruiz Ortiz, acusan al ex presidente Enrique Peña Nieto de meter la mano para favorecer a Alejandro Moreno y entregar al PRI al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"José Narro es un gran cuadro, respeto la decisión, pero suscribo cada una de las cosas que comentó en su video de Facebook de las cosas que se están haciendo para llevar a la dirigencia a Alejandro Moreno Cárdenas, acompañados por Enrique Peña Nieto y por el gobierno actual", dijo Ortega Pacheco.

Para la exgobernadora de Yucatán "hay negociaciones en lo oscurito" para imponer a Alejandro Moreno, pero ella está dispuesta a dar la batalla desde el interior. "Espero que no inflen ni embaracen las urnas y se rompan los acuerdos en lo oscurito y la protección a la corrupción. La militancia está hasta el gorro de esto y la púnica forma es competir".

Ortega no tiene duda de que López Obrador tiene acuerdo con Alejandro Moreno y de ello hay fotos públicas de reuniones entre ellos.

"Hay una intervención del gobierno actual y del gobierno anterior y no podemos lastimar a la militancia con algo así", expresó Ortega.

Ulises Ruiz dijo que es lamentable lo que dijo Narro en su carta "pero los suscribo: hay un padrón adulterado que se hizo con recursos públicos de Campeche, Coahuila, metieron casi el 85% de los 700 mil nuevos afiliados. Si el PRI no corrige y no saca esas afiliaciones que tramposamente hizo Alejandro Moreno, el PRI va al rompimiento".

El oaxaqueño dijo que el riesgo de que se vayan más priistas está latente y el proceso estará destinado al fracaso.

Tanto Ortega como Ramírez precisaron que a pesar de todo van a continuar en la contienda y no renunciarán a buscar la dirigencia.

"Tiene que ser el priismo nacional el que derrote las intenciones de este grupúsculo que quiere apoderarse y entregar el PRI al gobierno de la República, como dice el doctor Narro Robles", advirtió Ulises Ruiz.

En una carta, Narro Robles expuso que "son evidentes las muestras de que existe un preferido de la cúpula del PRI, el candidato oficial de los gobernadores y de quien fue, hasta recientemente, el jefe político del partido", en referencia a Enrique Peña Nieto. Justo con él fue secretario de Salud.

"Son groseros los indicios de intervención del gobierno federal en la misma dirección. Quien hasta hace algunos meses declaraba duramente en contra del candidato oficial, hoy lo anima y lo arropa. Hay que evitar que las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno", fustigó el ex rector de la UNAM.

En marzo pasado, Narro Robles dijo a LA SILLA ROTA: "No soy el candidato de Peña... ni de López Obrador". Incluso rechazó que detrás de su postulación estuviera Manlio Fabio Beltrones.

El exgobernador de Sonora ayer se pronunció en Twitter. "Lamento y mucho la renuncia de mi amigo José Narro al PRI. Las razones ya las expuso. En lo personal no acudiré a votar el 11 de agosto, con ese padrón irregular del que habla la convocatoria", escribió Beltrones.

Una primera renuncia al partido la presentó Beatriz Pagés. "Es inaceptable que se haya decidido entregar el partido a López Obrador", sentenció Pagés.

En la entrevista de marzo, Narro Robles se refirió a comentarios adversos que le hizo López Obrador.

Hace unas semanas el presidente López Obrador lo señaló en huachicoleo, que usa el presidente de manera genérica para denominar corrupción, y le dio un recargón al doctor Narro diciendo que ahí había algo, ¿no se sintió abollado?

No, abollado no, a estas alturas no, abollado no. Sí mencionado, señalado porque se usaron adjetivos: cómplice, omiso... y yo digo: ni cómplice ni omiso. Incluso dije que estoy a disposición para las aclaraciones que se tengan que hacer.

¿No será que no le cae bien al presidente López Obrador?

No lo creo...

Es que una vez le dijo que usted había pasado de rector de la UNAM a matraquero del PRI...

Me acuerdo muy bien, pero pues...

Fue rudito...

Pues claro, usted cree que. Y sin embargo, lo tomé como parte de la contienda electoral que estaba por darse todavía, aún no arrancaba, aunque ya algunos andaban en campaña. Yo no respondí.

A lo mejor le tiene un poquito de miedo, ¿no?

No, tampoco, a estas edades uno ya no se asusta con fantasmas, y lo digo por mí, pero estoy seguro que también lo puedo decir por muchos otros.