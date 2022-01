Del glamour al escándalo, momentos en los Globos de Oro que hicieron historia

Arranca la temporada de premiaciones con la 79 edición de los Globos de Oro, la gala organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que reconoce lo mejor del 2021 del cine y televisión.

El próximo domingo 9 de enero se llevará a cabo la ceremonia de los Globos de Oro 2022, una gala considerada como la antesala para los Premios Óscar, el evento más importante en la industria cinematográfica de Hollywood.

Este año los Globos de Oro 2022 se celebrarán nuevamente por videollamada a causa de la nueva ola de contagios covid-19 por la variante ómicron; se canceló la glamourosa pasarela y la polémica contra la HFPA arruinó la transmisión por televisión de los Premios, la cadena NBC se negó a transmitir el evento en apoyo al boicot contra la HFPA por motivos éticos.

A pesar de los inconvenientes el show debe continuar y seguramente habrá algo digno de recordar sobre la 79 edición de los Globos de Oro, tal y como en años anteriores los grandes discursos, impactantes confesiones y divertidas bromas han pasado a la historia.

MOMENTOS QUE HICIERON HISTORIA EN LOS GLOBOS DE ORO

EL "NUEVO DÍA" DE OPRAH PARA MUJERES Y NIÑAS

Pocos meses después de que las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein desencadenaran un movimiento en Hollywood para denunciar la conducta sexual inapropiada, la estrella televisiva Oprah Winfrey pronunció un discurso conmovedor en la edición 2018 de los Globos, declarando un "nuevo día" para las mujeres y niñas que enfrentan a hombres abusivos.

Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o no se les ha creído cuando se atrevían a decir la verdad frente al poder de esos hombres. ¡Pero eso ha acabado!, exclamó Winfrey en medio de una gran ovación e incluso algunas lágrimas cuando aceptó un premio por su trayectoria.

La alfombra roja de los Globos suele estar inundada de colores. Pero ese año los invitados desfilaron de negro para protestar contra el acoso sexual.

EMMA THOMPSON SE DESHACE DE SUS ZAPATOS -

¿Quién necesita calzado para presentar un premio?

Ciertamente no Emma Thompson, quien subió al podio usando zapatos de Christian Louboutin y con un martini bien cargado en la mano, para presentar el Globo al mejor guión en 2014.

Después de dedicar unas sentidas palabras al oficio de escribir guiones, la dos veces ganadora del Oscar se lanzó a una campaña personal contra la crueldad de los tacones altos que utilizan las mujeres.

"Quiero que sepan que este rojo es mi sangre", dijo, enseñando las suelas carmín de sus zapatos, el color distintivo de la marca de lujo parisina, antes de tirar sus tacones por encima del hombro.

CUANDO "HAWKEYE" NO DIO EN EL BLANCO SON SUS CHISTES

Jeremy Renner, hizo una broma de dudoso gusto en 2015, cuando entregaba un premio junto con Jennifer Lopez.

Cuando J-Lo le preguntó al actor si quería que abriera el sobre con el nombre del ganador, ya que tenía "las uñas" para ello, éste le contestó: "También tienes los globos".

El actor fue acusado de acosar sexualmente a la cantante en un show de TV en vivo.

CONFESIÓN DE JODIE FOSTER

Fue en 2013 cuando la directora y actriz Jodie Foster lejos de sorprender con su discurso que de inmediato al ser un momento inolvidable, quizá mucho pudieran pensar que fue algo malo sin embargo al aceptar un premio por su trayectoria la protagonista de "Elysium" confesó que le gustaban las mujeres.

Parece ser que tengo muchas ganas de decir algo que nunca he sido capaz de decir en público (...) Pero lo voy a decir, ¿vale? Con fuerza y orgullo, ¿vale? Así que voy a necesitar vuestra , declaró la actriz. Soy soltera, exclamó. Sí, es cierto. Soy soltera, dijo, provocando risas y aplausos de los asistentes.

Este era un secreto a voces que una vez que lo reconoció sorprendió a todo mundo por su manera tan natural de decirlo.

JACK LEMMON Y SU EMOTIVO TRIBUTO

Quizá uno de los momentos más icónicos fue el emotivo tributo que le hicieron al actor estadounidense Jack Lemmon, esto ocurrió en 1998 cuando Ving Rhames ganó el premio como mejor actor, decidió invitar a Lemmon al escenario y entregarle su premio como a manera de tributo por su película titulada "Doce hombres sin piedad: veredicto final" por la que también había sido nominado.

CHAPUZÓN DE ANGELINA JOLIE

Una promesa que había hecho la actriz Angelina Jolie con anterioridad a los premios de 1999 en donde prometió que si ganaba un premio se aventaría a la piscina, lo cual cumplió cuando ganó dicho premio.

Causando olas en la piscina del Beverly Hilton la hermosa actriz ganadora de un Globo de Oro por su participación en "Gia" la cual era una película biográfica de HBO, se metió a la alberca pero se llevó con ella a una periodista.

CRÍTICA PARA JEREMY RENNER POR COMENTARIO

En 2015 el actor Jeremy Renner uno de los actores de los vengadores que le da vida al ojo de halcón hizo un comentario que desató la ira de los internautas en Twitter al decirle a Jennifer Lopez que tenía "que tenía globos también" luego de que ella le dijera que tenía uñas para abrir el sobre y mencionar al ganador del premio.

CUANDO GEORGE CLOONEY FUE OPACADO POR SU ESPOSA

Las presentadoras de los Globos de Oro, Tina Fey y Amy Poehler, se burlaron de George Clooney en 2015, cuando el actor recién casado asistió al espectáculo con su esposa, nacida en el Líbano.

"George Clooney se casó con Amal Alamuddin este año. Amal es una abogada de derechos humanos que trabajó en el caso Enron, fue asesora de Kofi Annan y fue seleccionada para una comisión de la ONU que investiga las reglas de violaciones de guerra en la Franja de Gaza. Así que esta noche... su esposo recibirá un premio por su trayectoria", oyeron los asistentes esa noche.

EL AÑO SIN CEREMONIA

En 2008, la asociación de la prensa extranjera de Hollywood, que organiza cada año el evento, decidió anular la entrega oficial de las recompensas durante la gran huelga del sindicato de autores, después de que sus compañeros actores comunicaran que se negaban a franquear los piquetes de huelga como muestra de solidaridad.

Los galardonados se anunciaron durante una simple rueda de prensa.

BOICOT CONTRA LOS GLOBOS DE ORO

Con los Oscar como la principal ceremonia de la temporada de premios de Hollywood, los Globos de Oro le siguen en el renglón de importancia para la industria, pero su credibilidad ha terminado cuestionada y hay incertidumbre sobre su futuro.

Poderosos estudios y publicistas se negaron a participar en la edición de este año, mientras que estrellas de primer escalón se distanciaron de la HFPA, al menos hasta que ocurran algunos cambios.

El grupo anunció sus nominaciones el mes pasado. Belfast, de Kenneth Branagh, y el western sombrío The Power of the Dog, de Jane Campion, dominan la lista con siete posibles galardones cada uno.

Pero a diferencia de otros inviernos, en Los Ángeles se vieron las acostumbradas vallas promocionando las candidaturas de cara a la ceremonia.

La organización, compuesta por poco más de 100 escritores ligados a publicaciones internacionales, se ha apresurado a realizar algunos cambios. Por ejemplo, admitir la mayor cantidad de nuevos miembros por año en 2021, en un intento por renovar su conformación.

El tema de la diversidad en las filas de la HFPA fue puesto en tela de juicio por una investigación del diario Los Angeles Times, que el año pasado reveló que la organización no tenía ni un solo integrante negro para la época.

(Aline Núñez)