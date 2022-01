Ben Affleck revela que en "The Flash" será su última participación como "Batman"

Cuando anunciaron el fichaje de Ben Affleck como Batman, no todos los fans se lo tomaron muy bien y eso afectó al actor (FOTO TOMADA DE IG @ )

El acto Ben Affleck recientemente rompió el silencio y reveló si volverá a ser "Batman". Esto luego de que próximamente salga la película del superhéroe, pero con el actor Robert Pattinson.

En entrevista con Herald Sun, Benn Affleck reveló que una vez más será Batman. Su personaje lo desenvolverá en el filme de "The Flash". En éste se despedirá del superhéroe de DC Comics. "Nunca había dicho esto, pero tal vez mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que ha hecho, han sido en la película de ´The Flash´. Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pensé que era genial y realmente interesante y diferente, pero no de una manera incongruente con el personaje", comentó.

Aunque se siente agradecido con el personaje, también éste le dejó severas confrontaciones personales. Una de ellas fue recaer en el alcoholismo.

Explicó que debido a las pesadas grabaciones de "La Liga de la Justicia" de Joss Whedon, el alcoholismo volvió a su vida, hecho que lo orilló a cancelar un nuevo proyecto con el personaje.

(Azucena Uribe)