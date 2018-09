Esto llega a Netflix en octubre, entre ellas la esperada serie que desbancará a "La Casa de Papel"

REDACCIÓN 26/09/2018 02:02 p.m.

Ya estamos a fines de septiembre y Netflix compartió el catálogo de estrenos del mes de Octubre. Entre los títulos originales y exclusivos más esperados están "El mundo oculto de Sabrina", "Élite", "Daredevil" y entre otros.

Uno de los estrenos más esperados de los usuarios de la plataforma de Streaming es "El mundo oculto de Sabrina", recordemos que esta serie es el remake de la producción de los noventa y en esta nueva versión se ha reimaginado el universo de Sabrina, la bruja adolescente como una historia oscura y transformadora con toques de terror, magia negra y, por supuesto, brujería.

Otro de los estrenos esperados es la tercera temporada de la bien recibida serie "Daredevil" que llegará el próximo 19 de octubre.

Este programado basado en el cómic de Marvel, relata las aventuras de Matt Murdock (Charlie Cox), quien quedó ciego de niño pero con los otros sentidos incrementados. Ahora lucha contra la injusticia en el barrio de Hell's Kitchen, en la actual ciudad de Nueva York.

"Élite" es la nueva producción de Netflix con España. Esta serie relata la historia de un grupo de jóvenes que asisten a Las Encinas, el colegio más exclusivo de ese país y al que la élite envía a sus hijos a estudiar.

En esta escuela acaban de ser admitidos tres chicos de bajos recursos que después de que un terremoto destruyera su colegio público y todos los alumnos fueron repartidos en otros institutos de la zona. El choque entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada crea una tormenta que acaba en un asesinato.

A continuación te presentamos la lista completa de estrenos de Netflix para el mes de Octubre

Meat Eater: Caza y Cocina: T7: Steve Rinella vuelve con una nueva temporada de caza y cocina en lugares agrestes con amigos como el cémico Joe Rogan.

Archer T8 (1/10)

Salvation T2 (1/10)

Agents of Shield T5 (3/10)

Big Mouth T2 (5/10)

Little things T1 (5/10): Serie india protagonizada por dos jóvenes. Relaciones, trabajo, ocio y todas sus vivencias del día a día.

Terrace House: Opening New Doors: Parte 4 (9/10)

Pacto de sangre (10/10): Un ambicioso reportero de televisión recurre a arriesgados métodos de dudosa ética para registrar guerras de pandillas y corrupción policial en el puerto de Bélem, Brasil.

Better Call Saul T3 (11/10)

The Curious Creations of Christine McConnell (12/10): La prodigiosa panadera y artista Christine McConnell te da la bienvenida a su casa terriblemente deliciosa para crear dulces deliciosos y con una decoración inquietante con la ayuda de su colorida colección de criaturas.

Fightworld (12/10): El actor y luchador de artes marciales Frank Grillo viaja por todo el mundo sumergiéndose en distintas técnicas de lucha para entender sus tradiciones y motivaciones.

Dinasty T2 (13/10)

Modern Family T9 (14/10)

Jane The Virgin T4 (14/10)

Doctor Who T10 (15/10)

Black Lightning (16/10)

Daredevil T3 (19/10)

Al borde de la realidad (19/10): Personas corrientes comparten con amigos y familiares historias reales de suscesos espeluznantes que no logran olvidar y que son recreados con todo detalle.

Hip-Hop Evolution: T2 (19/10)

Suits T8 (25/10)

The Walking Dead T8 (24/10)

Girl from Nowhere (27/10): Una chica misteriosa e inteligente llamada Nanno pasa por diferentes escuelas, exponiendo las mentiras y las fechorías de los estudiantes y la facultad en todo momento..

Castlevania T2 (26/20)

Terrorism Close Call (26/10): Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley repasan intentos de ataques terroristas que fueron frustrados en el último momento.

The Degenerates (30/10)

Especiales de comedia

Joe Rogan: Strange Times (2/10)

Adam Sandler 100% Fresh (23/10)

Mo Amer: The Vagabond (8/10)

Ron White: If You Quit Listening, I´ll Shut Up (16/10)

Episodios semanales

Dinastía T2 (desde 13/10)

The Good Pkace T3 (desde 5/10)

The Rise of Phoenixes (5/10): Cuando un secreto del pasado resurge, una respetada jurista debe elegir entre vengar a su familia y mantenerse fiel al príncipe que ama.

A Taiwanese Tale of Two Cities (14/05): Dos inteligentes reinas de la belleza -con el mismo legado, pero en costas separadas- y una decisión fatídica que vincula sus caminos.

Black Lightning (desde 16/10)

Patriota no deseado con Hasan Minhaj (28/09): En este espacio semanal, Hasan Minhaj recurre a su particular estilo cómico y a sus dotes narrativas para analizar las tendencias que dan forma a este mundo tan dividido.

Películas de estreno en Netflix

22 de julio

Paul Greengrass ha demostrado con títulos como 'Capitán Phillips' o 'Vuelo 93' tener mucha mano para reflejar sucesos reales con pulso y emoción. '22 de julio' es su nueva propuesta en esta línea, en la que refleja los hechos posteriores al atentado terrorista en Noruega que acabó cobrándose la vida de 77 personas.

Estreno 10 de octubre

Apóstol

Gareth Evans, que nos impresionó con su dirección de acción en las dos partes de 'The Raid', nos lleva ahora a 1905. Thomas es el protagonista, un hombre interpretado por Dan Stevens, que viaja a una isla remota a rescatar a su hermana, quien ha sido secuestrada por una misteriosa secta religiosa. Éstos demandan un dinero para que la familia recupere a la mujer sana y salva, pero Thomas no está dispuesto a aceptar sus condiciones.

Estreno 12 de octubre

Otras películas de estreno

The best of me (1/10)

A Witches' Ball (1/10)

Drunken Master (1/10)

Lo que queda del día (1/10)

Al filo de la muerte (1/10)

Dos familias y una boda (1/10)

Rudy: reto a la gloria (1/10)

Illang: la brigada del lobo (19/10)

La sombra de la ley (31/10)

Operation finale (3/10)

Marvel Los Vengadores (3/10)

Capitán América: El Soldado de Invierno (3/10)

Guardianes de la Galaxia (3/10)

Tu a Londres y yo a california (3/10)

Malevolent (5/10)

Vida privada (5/10)

Indignation (10/10)

Errementari (12/10)

Thor: El mundo oscuro (12/10)

The Seven Deadly Sins: revival of the commandments (15/10): Cuando un reino es tomado por tiranos, la princesa depuesta comienza una búsqueda para encontrar un grupo disuelto de malvados caballeros para ayudar a recuperar su reino.

La Bella y la Bestia (17/10)

El Bar (1/10)

Been so Long (26/10)

Miss Escaparate (19/10)

Passengers (26/10)

Cien años de perdón (10/10)

Cincuenta sombras más oscuras (7/10)

The Night Comes for Us (19/10)

Soltera codiciada (19/10)

Manchester by the sea (7/10)

Ghost in the Shell 2017 (26/10)

Jefe (26/10)

Incerta Gloria (17/10)

Batman Ninja (24/10)

La gran muralla (21/10)

¡Piratas! (1/10)

Mentes peligrosas (17/10)

Nuevos documentales en Netflix

Making a murder T2

Los diez episodios de la segunda temporada de este popular documental ahondarán aún más en el proceso posterior a la condena de Steven Avery y Brendan Dassey. Según palabras de sus creadores, en esta segunda parte la crónica pasa a centrarse en el periodo de cárcel de los acusados y en cómo siguen manteniendo su inocencia.

Estreno 12 de octubre

Dancing Queen

Esta serie documental se centra en la divertida vida de Justin Johnson, también conocido como la estrella drag Alyssa Edwards. 'Dancing Queen' va más allá del maquillaje de Alyssa y se adentra en su vida de baile, de familia, de amor y en la exigente compañía donde da clase.

Estreno 5 de octubre

Otros documentales

Retratos de feminismo (12/10)

Shrikers: la película robada (26/10)

Remastered: Who shot the sheriff (12/10)

The mask you live in (1/10)

O Renascimiento do parto (1/10)

Sal, grasa, ácido, y calor (10/10): La chef y escritoria culinaria Samin Nosrat recorre el mundo para explorar cuatro claves fundamentales de la buena cocina, ofreciendo festines y consejos por igual.

Estrenos infantiles: novedades en películas y series

¡Piratas!

Acompañado por su tripulación, un capitán pirata navega por alta mar y sueña con superar a sus rivales en una búsqueda por ganar el codiciado título de Pirata del Año. La búsqueda del capitán lo lleva a él y a sus camaradas desde las exóticas playas de la Isla de la Sangre hasta las calles brumosas de Londres victoriano.

Estreno 1 de octubre

Otros estrenos infantiles

Las crónicas del miedo (4/10)

El último finde de la historia T1 (19/10)

Bebé jefazo: vuelta al curro T2 (19/10)

Robozuna (21/10)

Supermonstruos T2 (5/10)

Los Supermonstruos salvan Halloween (5/10)

Tarzán y Jane T2 (12/10)

El Show de Peabody y Sherman T3 y T4 (1/10)

My little pony Equestria Girls (1/10)

Próximamente en Netflix: Calendario estrenos 2018

House of Cards T6 (2 de noviembre)

Al otro lado del viento (2 de noviembre)

Me amarán cuando esté muerto (2 de noviembre)

She-Ra y las princesas del poder (16 de noviembre)

La balada de Buster Scruggs (16 de noviembre)

Narcos: México (16 de noviembre)

Springsteen on Broadway (15 de diciembre)

Ellen DeGeneres especial de comedia (18 de diciembre)

Unbreakable Kimmy Schmidt T4 parte 2 (25 de enero 2019)

Con información de El Confidencial y Xataca.

