"Roma" hace historia, gana como "Mejor Película" en los Critics' Choice Awards 2019

La noche de ayer se llevaron a cabo los Critics' Choice Awards 2019 y todos quedamos impactados al escuchar que la película "Roma" del director Alfonso Cuarón había ganado como "Mejor película".

De acuerdo a Publimetro, Alfonso Cuarón solo se llevó la estatuilla de "Mejor Pelicula", sino también el director mexicano se llevó los reconocimientos de "Mejor película extranjera" y "Mejor fotografía"; además Cuarón se llevó la estatuilla a "Mejor director".

Cabe señalar que la cinta producida y distribuida por Netflix es la primera en habla no inglesa en ganar un Critic Choice Award en la categoría principal; el próximo 22 de enero se revelan las nominaciones a los premio Oscar, en los que se espera que también figure en Mejor Película Extranjera y Mejor Película.

"Le doy las gracias a mi familia porque ellos le dieron forma a Roma", dijo Alfonso Cuarón al recibir el premio.

Alfonso Cuarón ha logrado ser reconocido por la crítica especializada y en su haber cuenta con dos premios de la Academia como "Mejor montaje" y "Mejor director" por "Gravity"; así como dos premios BAFTA como "Mejor película británica" y "Mejor director" por la misma cinta.

Estos reconocimientos se suma a la racha de premios que ha obtenido la cinta protagonizada por Yalitza Aparicio en últimos meses, los cuales comenzaron en septiembre de 2018 al recibir el León de Oro en la 75 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Además, el pasado 6 de enero "Roma" se llevó dos Globos de Oro en las categorías de "Mejor película extranjera" y "Mejor director".

A continuación te compartimos la lista completa de ganadores de los Critics' Choice Awards 2019

Mejor Película

Roma

Team @romacuaron celebrating a Best Picture win backstage at the @criticschoice @thecw pic.twitter.com/SYEgM093qQ

Mejor Actor

Christian Bale – Vice

Mejor Actriz – Empate

Glenn Close – The Wife

Lady Gaga – A Star Is Born

Mejor Actor de Reparto

Mahershala Ali – Green Book

Mejor Actriz de Reparto

Regina King – If Beale Street Could Talk

Mejor Actor / Actriz Joven

Elsie Fisher – Eighth Grade

Mejor Elenco

The Favourite

Mejor Director

Alfonso Cuarón – Roma

Congratulations to @alfonsocuaron for winning the Critics´ Choice Award for Best Director. #ROMACuarón #CriticsChoice pic.twitter.com/UguJbN76Fd