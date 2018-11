En 2019 saldrá la película de Jenni Rivera, hablará de sus nexos con "El Chapo", "La Barbie" y de su adicción a las drogas

REDACCIÓN 14/11/2018 08:47 p.m.

El director de la película de Jenni Rivera, es Francisco Joel Mendoza, quien recientemente declaró que la cinta basada en la vida de "La Diva de la Banda", relatará su adicción a las drogas y sus nexos con los narcotraficantes mexicanos Joaquín "El Chapo" Guzmán, "La Barbie" y "El JJ".

De acuerdo con Grupo Fórmula, estas afirmaciones las hizo el director debido a que fue él mismo quien asistió a las fiestas en las que la cantante participó de forma activa en el consumo de "cristal" junto a los narcotraficantes.

Joel Mendoza también reveló que la familia de Jenni Rivera exigió recibir el 80 por ciento de las ganancias generadas, la producción se negó y entonces amenazaron con demandar si la película se presentaba.

"Rossie, hermana de Jenni, nos pidió primero a los 10 productores el 80% de las ganancias de lo que genere la producción, y como ellos no están invirtiendo, se les negó y al nosotros no aceptar, piden 75%, pero no lo aceptamos. Entonces amenazaron con demandar en el caso de sí estrenar la película, la cual ya está en 80% de avance, misma que estrenaré en 2019, a pesar de las amenazas. Buscaré una plataforma digital para hacerlo" finalizó.

