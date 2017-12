Fotos y Video

Película de Del Toro, en las 10 finalistas por el Oscar

"La Forma del Agua" del cineasta mexicano busca una nominación por Efectos Visuales, en la 90 edición de los premios de la Academia

REDACCIÓN 19/12/2017 12:37 p.m.

La cinta de Guillermo del Toro, compite contra Alien: Covenant, Blade Runner 2049, Star Wars: Los Últimos Jedi y Guardianes de la Galaxia 2 (FOTO TOMADA DE WEB)

Las películas "La Forma del Agua, Alien: Covenant, Blade Runner 2049, Star Wars: Los Últimos Jedi y Guardianes de la Galaxia 2", se encuentran en la lista de las 10 finalistas para competir por el Oscar en la categoría de Efectos Visuales.

De acuerdo con Excélsior, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), reveló hoy que observará extractos de 10 minutos de cada una de las producciones, con el fin de seleccionar a cinco nominados en esta categoría.

Las otras producciones son Dunkirk, Kong: Skull Island, Okja, Valerian and the City of a Thousand Planets y War for the Planet of the Apes.

Las nominaciones a la 90 entrega anual de premios Oscar serán reveladas para las 24 categorías el próximo 23 de enero.

Los ganadores serán conocidos en una ceremonia de gala a efectuarse el 4 de marzo en el teatro Dolby de Hollywood en una ceremonia que es transmitida a más de 225 países.

Eugenio Derbez reveló que le PRI le ofreció 600 mil por publicar tres tuits

nl