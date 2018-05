¡Increíble pero cierto! La cinta de Derbez "¡Hombre al Agua!", supera a "Avengers: Infinity War" en taquillas

REDACCIÓN 14/05/2018 05:40 p.m.

El fin de semana de estreno la película de Eugenio Derbez, "¡Hombre al Agua!", la cual superó en las taquillas de México a "Avengers: Infinity War".

De acuerdo con Tomatazos, en Estados Unidos, "Avengers: Infinity War", se mantuvo en la cima con una recaudación en taquilla de 114.7 millones de dólares, pero el segundo lugar fue ocupado por la nueva cinta de Eugenio Derbez, la cual logró 14.7 millones, por encima de "Un Lugar en Silencio" (7.7 millones) y "Sexy por Accidente" (5 millones), de acuerdo a comScore.

Sin embargo, en México la historia fue diferente, pues en su fin de semana de estreno logró superar a la tercera película de "Los Vengadores". Hasta el sábado, había recaudado 154 millones 8 mil 531 pesos, una cifra mayor a la obtenida por "No se aceptan devoluciones" en 2013 (148.8 millones de pesos) en su fin de semana de estreno.

El viernes pasado, "¡Hombre al Agua!" generó 39 millones de pesos, mientras que "Avengers: Infinity War" sólo 15 millones. En agradecimiento Eugenio Derbez publicó a través de Twitter un mensaje para los espectadores que hicieron posible el enorme éxito de su nuevo filme.

Gracias, gracias, gracias!!! Casi 2 millones de personas fueron ayer a ver #HombreAlAgua en México. Estamos felices porque en un solo día ya somos primer lugar en taquilla. Mi trabajo es para ustedes. // @OverboardMovie is the #1 movie in Mexico thanks to my raza. pic.twitter.com/cnqCyfsqOO