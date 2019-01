Estas son las películas mexicanas que han sido nominadas en los Oscar a través de los años

REDACCIÓN 22/01/2019 06:28 p.m.

Uno de los pasatiempos favoritos de la gente es acudir al cine y disfrutar de una buena película y recientemente disfrutarla en la comodidad de su casa desde alguna plataforma de streaming como Netflix.

El día de hoy muy temprano revelaron la lista de nos nominados para la 91 entrega de Los Oscar que se llevará a cabo el 24 de febrero donde todos nos sorprendimos de que la película "Roma" estuviera nominada a 10 estatuillas.

Pero qué otras película han estado nominadas a un premio Oscar.

Cabe señalar que en México el cine llegó aceleradamente, solo 12 meses luego de su aparición en París. Curiosamente a este país fue al primero al que arribó en América, pues en Estados Unidos la entrada del cinematógrafo había sido bloqueada por Thomas Alva Edison. Sobre la producción mexicana podría decirse que inició en 1897 cuando se realizó la primera cinta de producción mexicana, Riña de hombres en el Zócalo.

Desde entonces, aunque con periodos más marchitos, no ha dejado de hacerse cine mexicano. Por su parte la entrega de los Oscar en todo el mundo se ha convertido en un referente de este arte al menos en el main stream desde 1929.

Luego de la Época de Oro del Cine Mexicano en la última década, sobre todo Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro han conseguido numerosas nominaciones y en los Oscar para el cine mexicano. Desde el año 2000 México ha estado prácticamente presente cada edición en esta entrega de premios de la que, si bien muchos opinan que no le hace justicia a este arte, lo innegable es que tiene una notable influencia.

Acá te presentamos 11 filmes mexicanos que han sido nominados en la historia de los Oscares:

1960. Macario

Fue el primer film mexicano nominado a "Mejor Película Extranjera" (1960).

1962. Tlayucan

El 3er. largometraje extranjero en ser nominado al Oscar.

1962. Ánimas Trujano

Fue protagonizada por Toshiro Mifune, actor japonés que también estelarizó 16 producciones de Akira Kurosawa. Nominada a "Mejor Película extranjera".

1982. Alsino y el Cónor

Se trató de una coproducción entre Nicaragua, Cuba, Costa Rica y México. Nominada a "Mejor película extranjera".

2000. Amores Perros

Primer largometraje de Iñárritu con el que obtuvo su primera nominación al Oscar por "Mejor Película Extranjera".

2002. El Crimen del Padre Amaro

Nominada a "Mejor película extranjera", dirigida por Carlos Carrera.

2006. El Laberinto del Fauno

Coproducción de México, España y Estados Unidos. Ganadora de 3 premios Oscar: Dirección de Arte, Fotogafía y Maquillaje (2006).





2006. Babel

Nominada a "Mejor Película" y a "Mejor Director". 4 historias simultáneas en 4 países distintos y en 8 idiomas. Una película de Alejandro González Iñárritu.

2010. Biutiful

De coproducción mexicana y española esta película de Alejandro González Iñárritu fue nominada a "Mejor Película".

2012. No

De coproducción en Chile, México, Estados Unidos y Francia. Nominada a "Mejor Película Extranjera" (2012).

2014. Birdman

Ganadora de "Mejor película", "Mejor director", "Mejor guión original" y "Mejor fotografía". Nominada también a "Mejor actor", "Mejor actor de reparto", "Mejor actor de reparto", "Mejor actriz de reparto", "Mejor edición de sonido", "Mejor mezcla de sonido". Dirigida por González Iñárritu.

2014. Gravity

"Mejor Banda Sonora", "Mejor Director", "Mejor Fotografía", "Mejores Efectos Visuales", "Mejor Sonido, "Mejor Montaje", "Mejor Edición de Sonido", "Mejor Película", "Mejor Actriz", "Mejor Diseño de Producción".

2015. The Reverant

Dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Leonardo Di Caprio consiguió 12 nominaciones. "Mejor película", "Mejor director", "Mejor actor", "Mejor actor de reparto", "Mejor fotografía", "Mejor edición", "Mejor diseño de producción", "Mejor edición de sonido", "Mejor mezcla de sonido", "Mejores efectos visuales", "Mejor maquillaje", "Mejor vestuario".

2018. La Forma del Agua

"Mejor Película", "Mejor Banda Sonora", "Mejor Director", "Mejor Diseño de Producción", "Mejor Actriz", "Mejor Actor de Reparto", "Mejor Actriz de Reparto", "Mejor Guión Oroginal", "Mejor Fotografía", "Mejor Diseño de Vestuario", "Mejor Sonido", "Mejor Montaje", "Mejor Edición de Sonido".

EMILE KURI

En 1949, Kuri hizo historia al convertirse en el primer mexicano de la historia en ganar un Oscar, premio que obtuvo no sólo esa ocasión, sino dos veces, ya que triunfó en la categoría de "Mejor diseño de producción" con The Heiress (1949) y 20,000 Leagues Under the Sea (1954).

Emile contaba tanto con la nacionalidad mexicana, como con la estadounidense.

ANTHONY QUINN

Con la cinta "¡Viva Zapata!" (1952), el actor, director y productor originario de Chihuahua, consiguió una estatuilla como "Mejor Actor de Reparto" en 1953, y en 1957 repitió el triunfo en la misma categoría, con Lust for life (1956).

MANUEL ARANGO

Destacó en los premios de la Academia con su cortometraje Centinelas del silencio, el cual ganó como "Mejor Cortometraje Documental" y "Mejor Cortometraje", en 1971.

BEATRICE DE ALBA

Sus más de 20 años de experiencia en la industria le sirvieron para hacerse acreedora a un Oscar en 2002, en la categoría de "Mejor Maquillaje", gracias a la película "Frida" (2002).

EUGENIO CABALLERO

El director artístico y decorador mexicano se hizo acreedor en 2007, junto con Pilar Revuelta, a una estatuilla por la dirección artística de la cinta "El laberinto del fauno" (2006).

GUILLERMO NAVARRO

El nacido en la Ciudad de México obtuvo el premio por "Mejor Fotografía" gracias a su trabajo en "El laberinto del fauno" (2006), cinta escrita, producida y dirigida por el ahora director nominado Guillermo del Toro.

LUPITA NYONG'O

La actriz que posee nacionalidad keniana pero también mexicana, ganó una estatuilla en 2014 como "Mejor Actriz" de Reparto con la película 12 Years a Slave, de 2013, dirigida por Steve McQueen.

ALFONSO CUARÓN

Director, guionista y productor, hizo historia para nuestro país en los Premios Oscar al convertirse en el primer mexicano en obtener la estatuilla como "Mejor Director", gracias a su película "Gravity" (2013), que además ganó en la categoría de "Mejor Edición" y estuvo nominada como Mejor Película.

Cuarón Orozco también estuvo nominado en 2001 en la categoría de "Mejor Guión Original" de película extranjera por "Y tu mamá también" (2001); así como en "Mejor Edición" y "Mejor Guión Adaptado" por "Children of Men" (2006).

EMMANUEL LUBEZKI

El fotógrafo también originario de la CDMX, tiene ocho nominaciones al Oscar, debido a su participación en las películas: "La Princesita" (1995), "Sleepy Hollow" (1999), "El nuevo mundo" (2005), "Children of Men" (2006), "The Tree of Life" (2011), "Gravity" (2013), "Birdman" or (The Unexpected Virtue of Ignorance), de 2014, y "The Revenant" (2015), todas por "Mejor Fotografía" y de las cuales ha resultado vencedor en las tres últimas.

ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU

El también guionista y productor, demostró por qué es considerado uno de los mejores cineastas mexicanos contemporáneos luego de que su filme "Birdman" or (The Unexpected Virtue of Ignorance), de 2014, ganara como "Mejor Película" y "Mejor Guión Original", además de darle a él la estatuilla como "Mejor Director".

Su talento es tal, que González Iñárritu repitió en la categoría de "Mejor Dirección" con "The Revenant" (2015), que también estuvo nominada a "Mejor Película".

Otras nominaciones que ha tenido son a "Mejor Película Extranjera" con "Biutiful" (2010) y "Amores Perros" (2000), así como "Mejor Película" y "Mejor Director", con "Babel" (2006).

Guillermo del Toro

Con su película "La Forma del Agua" ganó las categorías "Mejor Película", Mejor Banda Sonora, Mejor Director y Mejor Diseño de Producción.

