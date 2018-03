La pelea de EU por imponer arancel al acero

REDACCIÓN Y AGENCIAS 20/03/2018 05:08 p.m.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, defendió en una reunión ministerial del G20 los aranceles a las importaciones del acero y el aluminio anunciados por el presidente Donald Trump, ya que, alegó, son una respuesta ante "prácticas desleales" de comercio.

"Es el resultado de prácticas desleales y por eso nosotros respondemos de esta manera", dijo Mnuchin en una rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20, celebrada este lunes y en Buenos Aires.

Great trip to Buenos Aires for the #G20Argentina Finance Ministerial. Many productive meetings discussing critical economic issues. pic.twitter.com/0Fpi9CVKXr