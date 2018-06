Pedro Torres y Luis Miguel

Una muñeca inflable sirvió de inspiración para "La Incondicional"

Pedro Torres, director del video de "La Incondicional", reveló cómo fue que se enteró de que la musa era una muñeca inflable

REDACCIÓN 01/06/2018 08:04 p.m.

La muñeca inflable vino a desbancar al cadete Tello, quien señalaron había sido el verdadero incondicional de Luis Miguel (FOTO TOMADA DE WEB)

La verdad historia sobre quién inspiró el tema de "La Incondicional" fue revelado, y no es como muchos lo habían imaginado, no fue un amor de Luis Miguel y tampoco el fiel cadete Tello que apareció en el sexto capítulo de "Luis Miguel La Serie". Pedro Torres, el realizador del video reveló que una muñeca inflable fue la que sirvió de inspiración.

De acuerdo con Grupo Fórmula, a los 30 años, Torres fue director y productor del video de "La incondicional" de Luis Miguel, reveló que quien inspiró la romántica canción estuvo inspirada en una muñeca inflable.

Conocí la historia de ' La Incondicional' , es muy padre; le dicen a Juan Carlos Calderón que ya necesitaban cerrar el disco pero no se le acababa de ocurrir cómo terminarla, entonces le meten una muñeca inflable y así fue la canción, eso me contó Joaquín Varona que era su mánager, contó a Pedro Torres a El Universal.

Además, el productor dijo que contrario a lo que han declarado allegados al cantante, Luis Miguel no tuvo tiempo para recibir un entrenamiento para las escenas de acción en el video, así que hizo rápel y saltó de una plataforma de diez metros sin preparación.

El entonces secretario de la Defensa Nacional (Sedena) Antonio Riviello Bazán, venía de ser agregado cultural del México en Italia, entonces estaba muy sensibilizado con los temas de mercadeo y marketing, le pedí una cita, nos recibe, platicamos, escuchó el tema le encantó y nos dijo que sí, siempre y cuando respetáramos al dedillo las reglas y los horarios del Colegio Militar, detalló Pedro Torres.

También comentó que lo más difícil para Luis Miguel había sido tenerse que deshacerse de su larga cabellera, aunque por fortuna para él, su peluquero, Marco Rosado, le recogió el cabello de tal forma que luciera como si se hecho un casquete corto.





