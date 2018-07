Conductor de "Ventaneando" revela que se tomó fotos desnudo

REDACCIÓN 22/07/2018 06:54 p.m.

Desde el bum del internet se han dado a conocer muchos casos de artistas que han sido presas de hackers y han filtrado fotos y videos íntimos.

Uno de los casos más recientes es el caso del ex futbolista Zague, el actor David Zepeda y Monserrat Olivier.

Pero recientemente un querido conductor de "Ventaneando" confesó, en su canal de YouTube, que él si se tomó una foto totalmente desnudo.

Y es que por medio, de un video con una duración de casi 11 minutos, Pedrito Sola habló sobre quienes han decidido fotografiarse y compartir las imágenes de sus desnudos.

MON LAFERTE PUBLICÓ QUE SE SIENTE LISTA PARA POSAR EN PLAYBOY

Lo sorprendente del material, es que después de haber dado una vasta explicación de por qué no es bueno tomarse fotos desnudo, Pedro Sola confesó que cuando era joven él sí se tomó una, pero afortunadamente no existe prueba de eso porque fue con una cámara instantánea.

"Los errores de juventud siempre se pagan. Hace tiempo cuando uno sacaba fotos, de repente en ese rollo de 24 o 36 exposiciones, lo llevabas a la Kodak -que ya no existe- y te revelaban las fotos y veían que había algún desnudo o cosa pornográfica no te la revelan, pero de repente inventaron las Polaroid, entonces sacabas la foto, se revelaba en dos, tres segundos y ahí tenías tu foto desnudo, el problema con ellas es que se van borrando con el tiempo (...) yo una vez me saqué una, pero afortunadamente no existe", dijo Pedro en su canal de YouTube.

El conductor concluyó diciendo a sus seguidores que no se tomen fotografías de esas.

