Paulina Peña presume valioso regalo de Navidad que le dio su padre

Paulina Peña recordará la Navidad del 2018 como una de las mejores de su vida, y es que su padre, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto la sorprendió con un valioso regalo en esta época de dar y recibir.

De acuerdo con Publimetro, la joven recibió una joya muy especial, un collar que perteneció a su mamá, Mónica Pretelini, fallecida en enero de 2007.

"Probablemente, éste es el mejor regalo que he recibido en mi vida, mi papá me lo acaba de dar. Era un collar de mi mamá que tenía guardado hace más de quince años. No puedo de la emoción", publicó Paulina en su cuenta de Instagram.

Los últimos años, Paulina Peña se ha encargado de continuar el legado de su mamá. En enero la hermana mayo de los Peña Pretelini inauguró una sala de incubadoras en el "Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz".

