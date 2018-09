Paulina Peña revela cómo fue su vida en "Los Pinos"

REDACCIÓN 20/09/2018 07:39 p.m.

Durante más de seis años Paulina Peña Pretelini ha estado en la mirada pública debido a la carrera política de su padre, Enrique Peña Nieto, quien este año deja su mandato como presidente de la República.

De acuerdo con la revista Hola!, la joven de 23 años confesó cómo ha sido su vida en los últimos seis años en Los Pinos y aunque mucho se habla de su estilo de vida, ella destacó que es una persona normal que estudia y trabaja.

Lo más difícil de estos años ha sido ser una persona pública. Yo soy una persona normal, que estudia, que trabaja, que le gusta ayudar a los demás..., dijo en una entrevista exclusiva para la publicación.

MOMENTOS CLAVE

Paulina llegó a Los Pinos siendo apenas una adolescente y venía con una historia de seis años bajo el ojo público por la gubernatura de Peña Nieto en el Estado de México. La joven vio su vida cambiar debido a las obligaciones políticas de su padre.

Por ello, presentamos un recuento de los sucesos que marcaron a Paulina durante este último año de gobierno.

EN SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS CONTÓ SUS SECRETOS EN INSTAGRAM

La joven abrió en Instagram una sesión de preguntas y respuestas,-como meses atrás lo hizo-, y respondió a las interrogantes de sus seguidores.

Durante la charla con sus seguidores, Paulina habló de las actividades en las que se ocupará cuando su padre concluya su mandato como presidente de México. "Acabaré mi carrera antes que nada, y espero poder emprender algo propio. Pero sobre todo poder disfrutar de mi papá...", dijo.

Por supuesto, durante estos seis años los aprendizajes fueron constantes y ahondó en ello cuando otro usuario se lo preguntó. "Reafirmé que jamás puedes juzgar a nadie, pues nadie vive lo mismo que tú".

La hija mayor de Peña Nieto tampoco olvidó destacar el gran amor que siente por México. "La verdad que no podría ser más patriota, amo a mi país y creo que es el mejor del mundo. Si cambiara algo sería el que a veces nos metemos el pie los unos a los otros, pero amo a México sobre todas las cosas...", en ese mismo espacio destacó que lo que más le gusta del país son sus playas, sus paisajes, su comida y la cultura.

Paulina habló de otros aspectos de su vida poco conocidos, como cuando reveló que Friends es su serie de televisión preferida, o que Zara es la tienda que se encuentra en el top de sus predilecciones a la hora de elegir en donde comprar su ropa.

Hizo un espacio para hablar de sus planes en relación con su vida sentimental y hasta cuántos hijos le gustaría tener. "Claro que quiero casarme, es algo que me da muchísima ilusión y bueno, yo quiero 4 (hijos), pero Fer dice que 3 son suficientes...".

También tocó el tema relacionado con su vida escolar. "La verdad es que no soy de nueves y dieces, pero me gusta mantener mi promedio lo más alto posible, mis amigas siempre dicen que soy una ñoña, pero la paso muy bien también, ¿eh?".

Tampoco dudó en responder al cuestionarla sobre su postura con el tema de la diversidad sexual. "Soy una persona respetuosa de cada ser humano en la Tierra, no tengo nada a qué oponerme, creo que el amor es maravilloso, no importa el sexo, cada uno con quien le haga feliz. Suficientes cosas malas en el mundo como para no ser feliz con la persona que tienes al lado...", dijo.

LA CARTA A SU PADRE

A principios de mes, Paulina escribió una carta a Enrique Peña Nieto, en la que resaltó las dificultades que tuvo el sexenio, los sacrificios físicos y personales que tuvo que hacer su padre para sacar al país adelante y lo orgullosa que está de él.

Siempre sobran motivos para decirte lo que te amo y estar orgullosa de ti, pero sé que hoy es el día más impactante de tu carrera (no se me ocurre otra palabra, lo digo refiriéndome al impacto en tu vida). Tengo la fortuna de tenerte como papá y de haber vivido un decenio contigo en privado, muy diferente a lo que se conoce en la vida pública, sabiendo todo lo que conlleva ser la figura pública más importante del país y que todos los ojos te vean cada segundo del día durante seis años.

Seis años en los que renunciaste a tu familia, a tus pasiones personales, a tu paz, a tu estabilidad , a tu salud, a tus amigos por un compromiso deseado y alcanzado. Seis años en los que te vi trabajar sin respirar para ti un segundo, en los que te vi preocupado y ocupado siempre por tu país, en los que te vi crecer y estar fatigado y cayéndote y levantándote y feliz!

Seis años de saberte apasionado y también porque no, angustiado por tu México, Nuestro México, seis años en los que te vi levantar a nuestro país una y otra vez después de ser arrastrado por todos los desastres naturales posibles.

Sé que fue un sexenio por demás difícil en todos los aspectos, el mundo se ha convertido en un lugar difícil pero también lleno de retos y oportunidades nuevas, yo vi lo positivo, lo viví día a día contigo. Tus aciertos y errores los vi convertirse en éxitos y lecciones, se que te llevas el alma llena y aunque hoy la sientas en pedazos por el ciclo que termina, no me queda más que decirte que te admiro y adoro con el alma.

No tengo palabras para que puedan describir el sentimiento que tengo desde hace unos meses, verte hoy entregar resultados a un México en crecimiento, además de que me enchina la piel, me engrandece el corazón. Realmente no tengo palabras para decirte la admiración que te tengo como, papá, amigo y sobre todo Presidente.

Creo firmemente que te tocó un sexenio donde hubo momentos muy difíciles, pero también se que hubo momentos que te hicieron un líder en toda la extensión de la palabra, te vi crecer de la mano de México, te vi amarlo profundamente!

Recuerdo cuando tenía 9 años, y tú y mi mamá nos sentaron a mí y a mis hermanos en el baño (no sé por qué siempre son las reuniones familiares ahí, hasta la fecha) pero recuerdo que nos dijiste, hijos quiero ser Presidente del país y siempre ha sido mi sueño, no sé en qué momento pasaron tantos años pero sé que puedes estar en paz, porque has servido a tu nación como tiene que ser! Soy testigo de que entregaste cada fibra de tu cuerpo y de tu alma a México.

DERRAMA LÁGRIMAS DURANTE EL ÚLTIMO INFORME DE GOBIERNO DE SU PADRE

El último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto causó diversas reacciones pero una de las más emotivas fue la de su hija Paulina Peña, quien no pudo contener las lágrimas.

Y es que la joven comenzó a llorar cuando el aún presidente de México agradeció a su familia por el apoyo que le brindaron durante este sexenio.

"Gracias a nuestros hijos, Paulina, Sofía, Alejandro, Fernanda, Nicole y Regina, por su cariño, por su alegría, la que me contagian todos los días, por comprender el tiempo que les tocó vivir y por estar a mi lado. Muchas gracias queridos y amados hijos", dijo Peña Nieto durante su ponencia.

LOS MENSAJES QUE ENVIÓ A LOS HIJOS DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

La hija mayor del presidente aconsejó a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, que siempre apoyen a su papá para que ninguna crítica a su administración perturbe su relación familiar.

"Yo les aconsejaría que siempre apoyaran a su papá, que ninguna crítica logrará separarlos como familia, les aconsejaría que ayudaran al país de la manera que ellos escojan y puedan", escribió en una historia publicada en su cuenta personal de Instagram.

