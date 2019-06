Paul Stanley sorprende a "El Burro" Van Rankin con tremendo beso en la boca

Yo no recuerdo que mi papá me haya dicho, ´te quiero´, nunca. O que me haya dicho ´te voy a dar un beso´, o algo así. Entonces, yo creo que ese patrón no lo quieres seguirlo, y a mis hijas las agarro a besos cada 2 minutos y (les digo) ´te amo, te amo, te amo, recodó el conductor.