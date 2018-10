Bochornosa equivocación, Paul McCartney confunde la bandera de Texas con la de Chile

El ex Beatle, Paul McCartney, sufrió un bochornoso momento durante el cierre de su presentación en el festival de música anual Austin City Limits (ACL), al confundir la bandera de Texas con la de Chile, error que desató burlas en redes sociales.

De acuerdo con Grupo Fórmula, en su intento por homenajear a Texas, McCartney hondeó la bandera de Chile, la cual tiene un gran parecido con la del estado estadounidense, sin embargo, lo que marca la diferencia es la intensidad en sus tonos rojos y azul, el tamaño de la estrella y el tamaño de cada franja.

La confusión del músico británico desató burlas y críticas, algunos comentaron que se debía a su edad, otros se lo perdonaron porque coinciden en que ambas banderas son muy parecidas y no faltó quien lo llamó ignorante.

WHOEVER ALLOWED PAUL TO GET ON STAGE WITH THE CHILEAN FLAG AT ACL DESERVES TO GET FIRED!!! pic.twitter.com/0ojdoa5Nx4

Hasta el momento, Paul no ha dado declaraciones al respecto.

Did Sir Paul McCartney really just come out for an #ACLFest encore waving a Texas flag? Why, yes, he did. pic.twitter.com/j7jObJ9heK