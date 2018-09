Paul McCartney relata la sesión grupal de masturbación en casa de John Lennon

Hace pocos días el cantante Paul McCartney reveló que en su juventud, en una ocasión fue parte de una sesión grupal de masturbación en casa de John Lennon.

"Estábamos todos en unas sillas, con las luces apagadas y alguien empezó a hacerlo, así que comenzamos a hacerlo todos.

"De repente gritábamos nombres de mujeres como Brigitte Bardot y entonces todos aumentábamos el ritmo. Luego Jonh decía algo como Winston Churchill y nos detenía", contó el músico de 76 años.

De acuerdo con Javier Poza en Grupo Fórmula, Paul McCartney enfatizó que sólo eran jóvenes y fue una diversión inofensiva que no afectaba a nadie.

Además, mencionó que él, Lennon y Ringo Starr vieron a George Harrison perder la virginidad a los 17 años, algo que celebraron con aplausos.

"Teníamos una cama y dos juegos de litera y si uno de los muchachos traía una chica, se tapaban con una manta y no se notaba mucho, excepto un poco de movimiento", recordó McCartney.

