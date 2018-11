REDACCIÓN 02/11/2018 02:19 p.m.

Paty Cantú confesó que se encuentra luchando contra una grave enfermedad, la cantante dijo que durante años tuvo síntomas de depresión y fatiga, sin saber que se trataba de este padecimiento.

De acuerdo con Publimetro, durante su participación en el programa "Netas Divinas", Cantú confesó que padece hipotiroidismo y que comenzó con los síntomas desde hace dos años.

Estuve con síntomas que yo no sabía que eran síntomas, por dos o tres años, de hipotiroidismo, que no es lo más grave del mundo, pero tiene síntomas bastante feos, como fatiga, depresión, no estás produciendo nada, la tiroides controla todo.

Paty dijo que ella está dispuesta a todo para mejorar, por lo que decidió hacer su nuevo disco: "Mi felicidad era por convicción, entonces era porque estoy haciendo mi disco, porque quiero estar bien, porque no quería que mi equipo, que la gente que yo quiero me viera con la cara cansada y eso me ayudó".

Ver esta publicación en Instagram #Random. Una publicación compartida por Paty Cantú (@patycantu) el 15 de Oct de 2018 a las 2:50 PDT

Asimismo, Paty Cantú comentó que antes de saber exactamente el nombre de la enfermedad que la acongojaba, tuvo que hacerse varios estudios:

Me resultó dermografismo y eso me llevó a hacerme exámenes, y hasta hace unos meses me mandaron con dermatólogos de que un 80 por ciento que iba a ser lupus y no, salí de ahí con el diagnóstico de hipotiroidismo.

Ante dicha revelación, las conductoras del programa quedaron sorprendidas por la valentía de la cantante al enfrentar esta dura enfermedad, pues nunca se imaginaron que estuviera pasando por algo así.

nl

LEA TAMBIEN Michelle Vieth amenaza con desbancar a Andrea Legarreta y Galilea Montijo Michelle Vieth regresó a los reflectores con un polémico anuncio, llegó a Televisa para convertirse en conductora

LEA TAMBIEN Anahí comparte tierno video de su hijo disfrazado Anahí compartió en Instagram un video de su hijo Manuel disfrazado de leoncito, el video ya ganado miles de "me gusta"

LEA TAMBIEN Ya hay fecha para "Frozen 2" y esto es todo lo que debes saber A cinco años de su aparición, Disney anuncia el regreso de "Frozen" a la pantalla grande