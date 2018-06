Patty López de la Cerda

Patty López habla por primera vez de la filtración de sus fotos íntimas

La conductora de TV Azteca, Patty López, se había mantenido al margen de la polémica y ahora rompe el silencio para hablar de sus fotos íntimas

REDACCIÓN 28/06/2018 01:29 p.m.

Patty López encuentra en Rusia dándole cobertura al Mundial, sin embargo, decidió hablar por primera vez de la filtración de sus fotos íntimas (FOTO TOMADA DE WEB)

Hace unos días se filtraron unas imágenes íntimas de la conductora de TV Azteca, Patty López, quien se había mantenido al margen de la situación hasta hoy, cuando emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter para pedir respeto a la privacidad de las mujeres y también evitar compartir este tipo de fotografías.

De acuerdo con Publimetro, con un mensaje en la famosa red social, Patty López de la Cerda manifestó los hechos afirmando que se violó su privacidad porque se obtuvieron estas imágenes de manera ilegal, al mismo tiempo que solicitó el apoyo de los internautas para no faltarle al respeto compartiendo estos contenidos que muestran el alcance irrespetuoso que puede tener internet.

La conductora de TV Azteca, también agradeció a sus seguidores, su familia y a quien será su futuro esposo, pues aclaró que esas fotografías no son recientes.

