Destrozan a Danna Paola por esta foto y hasta la llaman "chaparra"

Hace unos días se estrenó la serie española "Elite" donde Danna Paola interpreta a Lucrecia y las críticas se subieron de tono.

Los primeros comentarios negativos hacia Danna Paola fueron los desnudos que realizó para dicha serie de Netflix, ahora compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que desató fuertes comentarios que la hicieron pedazos.

De acuerdo a La Verdad, usuarios de redes sociales destrozaron a Danna Paola por su atuendo.

En la instantánea Danna Paola usó una blusa blanca, chamarra de mezclilla, falda negra plisada larga y tenis blancos altos.

Y al pie de la foto escribió: Podría subirme y recorrer en una de estas Madrid, pero preferí hacerme una foto y pedirle a alguien más que me lleve... No me llevó.

Los comentarios de sus seguidores, Danna Paola se veía "chaparra", por lo que ese tipo de faldas no va con ella y con la estatura que posée.

