Pati Chapoy responde a los insultos en Twitter por la salida de Atala

Al parecer la titular del programa de revista se cansó de las críticas que le han lanzado en redes sociales por la salida de Atala Sarmiento

REDACCIÓN 05/04/2018 10:54 a.m.

Recordemos que fue la propia Atala Sarmiento quien confirmó a Adela Micha, que ya no estaría en Ventaneando por decisión de Pati Chapoy. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

A menos de un mes de la salida de la conductora Atala Sarmiento del programa de revista "Ventaneando", ha causado mucha polémica, entre los integrantes de dicho programa.

Mediante una entrevista que dio Atala a Adela Micha se desató toda la polémica, de acuerdo a la conductora quien colaboro en "Ventaneando" por más de 20 años ella jamás acudió a Televisa para buscar una nuevo proyecto.

Pero si aclaro que Pati Chapoy se molestó al escuchar dichos rumores.

Días después se confirmó la salida de la conductora y sus fans no tardaron en expresar su apoyo y al mismo tiempo lanzaron fuertes críticas hacia Pati Chapoy.

Pati Chapoy, conductora titular de la emisión de TV Azteca le ha entrado al juego y ha respondido a los insultos recibidos vía Twitter.

¿De a como tus insultos?", respondió Pati Chapoy a un televidente que los tachó de ridículos.

CARLA MORRISON RELATA ACOSO SEXUAL CUANDO ERA NIÑA

En otra respuesta un tuitero criticó a Pati Chapoy diciendo que ya la habíamos perdido a lo que la presentadora respondió, "que tonterías dices".

De a cómo tus insultos? — Pati Chapoy (@ChapoyPati) 3 de abril de 2018

Hace tres días presentaron a una nueva integrante al equipo de reporteros, la realidad es que Mónica Castañeda es quien ha estado ocupando el lugar donde solía sentarse Atala Sarmiento. A una fan del programa de espectáculos no se le hace que Mónica Castañeda sea un reemplazo adecuado de Atala Sarmiento ya que "le queda muy grande la silla".

Cuando tengas tu programa contrata a quien quieras, respondió tajante a un tuit.

Recordemos que fue la propia Atala Sarmiento quien confirmó a Adela Micha, que ya no estaría en "Ventaneando" por decisión de Pati Chapoy.

"Lo que si te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en ´Ventaneando´. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato.

Cabe señalara que las respuestas a los insultos que le hicieron las dio en la cuenta de Twitter de Pati Chapoy no de "Ventaneando".

Con información de El Debate.

