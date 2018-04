Pati Chapoy le responde a Atala: "Ella renunció por e-mail"

"Ventaneando"

En conferencia de prensa, Pati Chapoy y el equipo "Ventaneando", aclararon los rumores sobre la salida de Atala Sarmiento del programa de Tv Azteca, como el hecho de que en su último programa la conductora llegara de mal humor, reflejando la su tención ante las cámaras.

De acuerdo con E-Consulta, Chapoy dijo que la relación de Atala con la empresa concluyó en buenos términos y sobre el distanciamiento que tienen los conductores con ella, Daniel Bisogno expresó: "Ella ya no tuvo contacto con nosotros".

La titular del programa explicó que Sarmiento renunció a través de un e-mail y la situación le fue informada, por lo que decidió cancelar la reunión que tenía programada con su ahora ex compañera.

Además Pati dijo que Atala negó que haya estado en Televisa y ella le cree. Daniel Bisogno dijo que la presunta visita de la conductora a San Ángel hizo que los ejecutivos voltearan a ver su contrato, el cual no había firmado Sarmiento desde hace ocho meses.

8 meses sin firmar su contrato. Siéntate para firmarlo. Si no tenemos un contrato firmado, no puedes estar a cuadro, explicaron.

Sobre un posible reemplazo, Chapoy dijo que el equipo ya está completo y que no habrá un reemplazo. En ese caso dijo que no hay ganadores ni perdedores, ya que son decisiones que se toman en la vida. "Todos somos importantes, pero no indispensables".

Además se mencionó que "Ventaneando" no llega a su fin, ya que es el segundo en rating en Tv Azteca, solo por debajo de "Enamorándonos".

Uno de los rumores que se mencionaron es que como "La Choco" es cuñada de Atala tenía que renunciar por solidaridad, algo que no es cierto, mencionaron.

