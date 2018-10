Pati Chapoy asegura que "Intrusos" es el homenaje que hace Televisa a su trabajo

REDACCIÓN 08/10/2018 12:52 p.m.

Hace unos días Atala Sarmiento se integró al programa de espectáculos "Intrusos" que produce Televisa y Pati Chapoy, no tardó en lazar críticas en su contra.

De acuerdo a Grupo Fórmula, la titular del programa "Ventaneando" habló sobre el elenco del programa "Intrusos" ya que todos colaboraron en algún momento con ella.

"Porque está canijo en esta época no tener chamba. Creo que todos, en algún momento, hemos vivido el no tener trabajo. Me gusta que la gente lo tenga y que cobre para que pueda vivir bien, es muy bueno, es de mucho beneficio para todos", expresó Chapoy en su programa "Ventaneando".

Pati Chapoy también señaló que le tomó por sorpresa que la televisora de San Angel se fijara en sus ex colaboradores como Sarmiento, Juan José Origel, Aurora Valle, Martha Figueroa y la productora Carmen Armendáriz.

Hoy día me siento muy honrada que un programa de televisión esté con personas que salieron en Ventaneando, empezando por la productora. Me siento halagada, porque al final de cuentas es un reconocimiento al trabajo que he venido haciendo, nunca me imaginé, ni en sueños, que Televisa de pronto volteara a ver a todas esas personas, comentó.

Por su parte Atala Sarmiento celebró su nuevo empleo con una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que agregó:

Y bueno... ¡Pues ahora sí es verdad! El primer día en mi nueva casa.

